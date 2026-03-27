Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii 21.02.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7 97 оценок

Сразу для трёх игр серии Like a Dragon вышли методы обхода защиты Denuvo при помощи гипервизора

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для таких игр как Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name и Like a Dragon: Ishin! вышли методы обхода супер защиты Denuvo при помощи гипервизора.

Обход защиты уже позволяет запускать игры на процессорах AMD и Intel.

Остаётся дождаться релиза репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.

ПК
4
2
Комментарии:  2
TYTAHXAMOН

Отлично. Всё упрощается постепенно и игр всё больше.

2
Red Salamandra

Нормально так. Хороший подгон для фанатов якудзы.

2