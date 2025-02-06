Сюжетный трейлер Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii раскрывает новые детали

Издательство SEGA и студия Ryu Ga Gotoku Studio представили официальный сюжетный трейлер Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. В центре истории — Горо Мадзима, легендарный член якудза, который теряет память и оказывается в незнакомом мире.

После событий в Башне Миллениума он приходит в себя на берегу отдаленного острова. Спасенный молодым островитянином Ноем, Мадзима отправляется на поиски разгадок своего прошлого. Однако впереди его ждут опасные столкновения с преступными группировками, ведущими охоту за таинственным сокровищем.

Релиз Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii запланирован на 21 февраля для PlayStation, Xbox и PC.