В Steam стала доступна предзагрузка Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Фанаты серии Like a Dragon готовятся к новому приключению — Pirate Yakuza in Hawaii выходит уже завтра на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC. Игроки на ПК уже могут предварительно загрузить игру в Steam, а также студия Ryu Ga Gotoku подтвердила, что проект успешно прошел верификацию в Steam Deck.

Pirate Yakuza in Hawaii является спин-оффом и продолжением Like a Dragon: Infinite Wealth. По сюжету Мадзима оказывается на острове без воспоминаний, берет под командование пиратский корабль, бороздит моря и вступает в противостояние с Мадлантисом и его правителями.

Попробовать игру можно уже сейчас — доступна бесплатная демоверсия. Кроме того, после релиза разработчики обещают режим "Новая игра+" в виде бесплатного обновления, однако точные сроки выхода пока неизвестны.