"Якудза-пират" завоевал Европу: новая Like a Dragon продается лучше на Западе, чем в Японии

Впервые в истории франшизы Like a Dragon (ранее — Yakuza) новая часть серии, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, продаётся в странах Европы лучше, чем на родине — в Японии. Об этом сообщил глава RGG Studio Масаёси Ёкояма в интервью изданию Denfaminicogamer, подчеркнув беспрецедентную популярность игры в Великобритании и других странах региона.

По словам Ёкоямы, игра показывает отличные результаты по всему миру, но именно европейский рынок стал лидером по объёмам продаж. Это неожиданная тенденция, учитывая, что ранее большинство релизов серии находили основной отклик именно в Японии. Причины такой популярности на Западе, по мнению разработчика, могут крыться в «пиратской эстетике» и ярком гавайском сеттинге, которые особенно хорошо зашли европейской аудитории.

Из финансовых отчётов SEGA также следует, что Pirate Yakuza in Hawaii уверенно держится в лидерах по продажам среди всех текущих проектов компании. Это продолжает успешную серию релизов от RGG Studio, включая прошлогоднюю Like a Dragon: Infinite Wealth, которая стала самой продаваемой игрой франшизы за всю её историю.

Ранее разработчики уже отмечали впечатляющие внутренние продажи в Японии — Infinite Wealth и Like a Dragon Gaiden демонстрировали рост популярности бренда на родине. Однако теперь становится ясно: серия Like a Dragon окончательно вышла за пределы локального успеха и превратилась в мировой феномен.