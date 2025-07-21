ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Limbus Company 26.02.2023
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Тактика, Условно-бесплатная
6.3 3 оценки

Забытая гача-игра Limbus Company ворвалась в чарты Steam, а фанаты перевели игру на русский

Gutsz Gutsz

Уже давно позабытая гача-стратегия Limbus Company, вышедшая ещё в феврале 2023 года, неожиданно вернулась. Проект оказался в центре внимание спустя два с половиной года после релиза, когда игра установила новый рекорд по числу одновременных игроков. По данным SteamDB, в середине июля онлайн в Steam достиг отметки 115 862 человек, а вместе с мобильной версией общее количество активных пользователей превысило 250 тысяч. Это позволило проекту войти в топ-36 самых популярных игр 2025 года на платформе, по соседству с такими гигантами, как Call of Duty и Expedition 33.

Причиной резкого всплеска интереса стало крупное контентное обновление, добавившее новые цели извлечения и уникальные боевые способности (E.G.O). Ещё месяц назад игра имела онлайн на уровне 45 тысяч человек, а теперь её аудитория выросла более чем на 150% по сравнению с июнем.

На фоне возвращения популярности фанаты из команды Divine Company (автор @Helck) выпустили обновленную версию русификатора, охватывающий весь текст до последней версии 0.2.5.8. Это решение привлекло внимание русскоязычного сообщества, ранее испытывавшего сложности с погружением в сложный лор и терминологию проекта.

Limbus Company "Русификатор текста" [v0.2.5.8] {Divine Company}

Limbus Company не просто переживает второе дыхание — она неожиданно оказалась одной из главных сенсаций лета, подтвердив, что нишевые проекты с уникальным стилем и активной поддержкой авторов еще могут посоревноваться за внимание другими новинками или крупными хитами.

8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Jarvis666

В игре похоже фан-сервиса (((

2
Neko-Aheron

Какой фан сервис в игре, который по своей сюжетной базе копируют scp после конца света ?

Jarvis666 Neko-Aheron

Легко, сексуальные девушки учëнные в обтягивающих юбках и халатах, монстродевочки - мутанты и т.д.

2
нитгитлистер Jarvis666

так так это есть или наоборот нету?