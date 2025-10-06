HideWorks Games празднует успех: Liminal Point только в Steam добавили в список желаемого свыше 10 тысяч раз

Студия HideWorks Games празднует значительный успех своего предстоящего проекта - хоррор-игры с элементами выживания Liminal Point. Как сообщили разработчики в своих социальных сетях, игру только в Steam добавили в список желаемого более 10 тысяч раз всего за несколько дней после выхода нового трейлера. Этот впечатляющий результат подчеркивает растущий интерес фанатов к проекту, который обещает стать достойным представителем жанра психологического хоррора.

Liminal Point - игра в жанре хоррора на выживание, которая отдаёт дань уважения классике жанра, предлагая современный, леденящий душу опыт. Действие игры разворачивается на пустынном, окутанном туманом острове. Вам предстоит взять на себя роль Лиры, некогда восходящей рок-звезды, и раскрыть тревожную правду об исчезновении своей коллеги по группе, а также зловещие тайны, которые хранит остров. Релиз игры ожидается в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X|S.