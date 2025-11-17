HideWorks показали процесс разработки Liminal Points и назвали дату релиза нового трейлера

Студия HideWorks представила процесс разработки своей предстоящей игры Liminal Point, продемонстрировав значительный прогресс за период от первой недели до одного года. В серии клипов показано, как игра эволюционировала с минималистичного вида в сложное, детализированное окружение с улучшенной графикой и механиками геймплея.

Liminal Point, вдохновленная классическими хоррор-играми, представляет собой психологический хоррор на выживание с современным подходом. Игра разработана на Unreal Engine и обещает "отдать дань уважения классике жанра, обеспечивая при этом современный, леденящий душу опыт". Новый сюжетно-геймплейный трейлер игры выйдет 22 ноября, а релиз состоится в 2026 году.