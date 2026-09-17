Инди-хоррор Liminal Point перенесен на 2027 год - разработчики объяснили причины

Студия HideWorks сообщила о переносе релиза своего инди-хоррора Liminal Point на 2027 год. По словам авторов, с момента анонса игра значительно выросла в масштабах: добавилось больше боевых возможностей, крафт и врагов, чем планировалось изначально. Все это требует времени на доработку, полировку и оптимизацию. Отдельно в HideWorks отметили, что часть работы заняли запросы самих игроков - например, переназначение управления, на которое ушли недели, не заложенные в первоначальный план.

Еще одно важное изменение - Liminal Point теперь разрабатывается и для консолей. Это означает дополнительную работу над управлением, интерфейсом, тестированием и сертификацией. Поддержка нескольких платформ особенно ощутима для команды из двух человек, но разработчики рады, что смогут охватить более широкую аудиторию.

Студия подчеркнула, что разработка идет полным ходом: прогресс есть в работе над миром, боевой системой, врагами, катсценами, анимацией, оптимизацией и сюжетом. HideWorks поблагодарила всех за интерес к игре и попросила добавлять проект в список желаемого, чтобы помочь с видимостью.

Liminal Point позиционируется как классический хоррор на выживание с изометрической камерой - вдохновение разработчики черпали из Silent Hill, Resident Evil и Signalis. Игроки возьмут на себя роль бывшей рок-звезды Лиры Стерлинг, которая возвращается на остров Эшен-Поинт после таинственного исчезновения солистки ее группы.