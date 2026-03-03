Инди-студия HideWorks раскрыла новые детали психологического хоррора Liminal Point

В преддверии выхода демо-версии разработчики из небольшой инди-студии HideWorks поделились подробностями своего амбициозного проекта - психологического хоррора Liminal Point. В интервью порталу 80.lv создатели рассказали о мире игры, ключевых механиках, технических особенностях разработки и построении сообщества.
Liminal Point - это изометрический хоррор, действие которого разворачивается на загадочном острове Эшен-Пойнт. Протагонистом выступает Лира Стерлинг, бывшая восходящая рок-звезда, чья карьера рухнула после таинственного исчезновения Миры Ловелас, вокалистки ее группы The Fallen Fairies. Спустя годы Мира выходит на связь с жутким голосовым сообщением, приглашая бывших коллег вернуться на остров, который теперь окутан туманом, покинут жителями и поражен мрачной сверхъестественной силой.
По словам разработчиков, игра предлагает классический опыт хорроров на выживание с современным подходом. Игроков ждут напряженные столкновения с врагами, сложный сюжет, разгадывание головоломок, ограниченные ресурсы и исследование мрачных локаций.
Визуальный стиль и атмосфера игры вдохновлены психологическими триллерами (Остров проклятых), аниме (Perfect Blue, NANA) и культовыми хоррор-франшизами, такими как Silent Hill 2 и Resident Evil. Сами авторы называют это "игрой в стиле 90-х с визуальным стилем и атмосферой 90-х", что добавляет проекту особого шарма.
Одной из главных технических задач для команды из двух человек стала работа с нестандартным для жанра изометрическим ракурсом. Поскольку мало хорроров с такой перспективой, пришлось создавать многие инструменты и системы с нуля. Главная сложность заключалась в сохранении чувства страха и неизвестности: вид сверху мог бы позволить игрокам заглядывать слишком далеко. Студия внедрила специальные алгоритмы, ограничивающие видимость и не дающие заглядывать за угол, пока персонаж не подойдет достаточно близко, чтобы сохранить напряжение.
Команда с самого начала строила архитектуру игры таким образом, чтобы минимизировать нагрузку на железо. В Liminal Point используется подход, при котором движок одновременно загружает лишь самый необходимый минимум ресурсов, а на экране отображается наименьшее возможное количество объектов, требующих рендеринга. Такая оптимизация дает двойное преимущество: с одной стороны, разработчики могут позволить себе использовать "тяжелые" графические технологии вроде сложного освещения и трассировки лучей, чтобы создавать мрачную и насыщенную атмосферу. С другой - это гарантирует, что игра останется играбельной на старых компьютерах и портативных консолях вроде Steam Deck. В HideWorks подчеркивают, что плавность и стабильность работы остаются для них приоритетом.
На данный момент Liminal Point уже собрала более 100000 вишлистов в Steam. Сейчас команда сосредоточена на завершении работы над демо-версией и планирует активно собирать фидбек от сообщества. Релиз игры ожидается на PC (Steam) с возможным появлением на консолях позднее.
Уже давно не пытаюсь играть в инди сурхорроры ибо их разработчики словно сговорились чтобы делать одинаково плохо, они вообще концепцию не понимают, очень долгое вступление, сразу же загадки, тонны записок, не интересные враги, нет маскота, нет опасных ситуаций как в той же re code Veronica с 2 пистолетами, нету разнообразия ни врагов ни оружия, ни элемента сурвайвала, ужасный дизайн, либо графика хуже ps1 от которой уже тошнит потому что она нарочито плохая, либо как в code violet и tormented souls где куча одинаковых объектов либо они понатыканы просто невпопад чтобы были