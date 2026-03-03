Инди-студия HideWorks раскрыла новые детали психологического хоррора Liminal Point

В преддверии выхода демо-версии разработчики из небольшой инди-студии HideWorks поделились подробностями своего амбициозного проекта - психологического хоррора Liminal Point. В интервью порталу 80.lv создатели рассказали о мире игры, ключевых механиках, технических особенностях разработки и построении сообщества.

Liminal Point - это изометрический хоррор, действие которого разворачивается на загадочном острове Эшен-Пойнт. Протагонистом выступает Лира Стерлинг, бывшая восходящая рок-звезда, чья карьера рухнула после таинственного исчезновения Миры Ловелас, вокалистки ее группы The Fallen Fairies. Спустя годы Мира выходит на связь с жутким голосовым сообщением, приглашая бывших коллег вернуться на остров, который теперь окутан туманом, покинут жителями и поражен мрачной сверхъестественной силой.

По словам разработчиков, игра предлагает классический опыт хорроров на выживание с современным подходом. Игроков ждут напряженные столкновения с врагами, сложный сюжет, разгадывание головоломок, ограниченные ресурсы и исследование мрачных локаций.

Визуальный стиль и атмосфера игры вдохновлены психологическими триллерами (Остров проклятых), аниме (Perfect Blue, NANA) и культовыми хоррор-франшизами, такими как Silent Hill 2 и Resident Evil. Сами авторы называют это "игрой в стиле 90-х с визуальным стилем и атмосферой 90-х", что добавляет проекту особого шарма.

Одной из главных технических задач для команды из двух человек стала работа с нестандартным для жанра изометрическим ракурсом. Поскольку мало хорроров с такой перспективой, пришлось создавать многие инструменты и системы с нуля. Главная сложность заключалась в сохранении чувства страха и неизвестности: вид сверху мог бы позволить игрокам заглядывать слишком далеко. Студия внедрила специальные алгоритмы, ограничивающие видимость и не дающие заглядывать за угол, пока персонаж не подойдет достаточно близко, чтобы сохранить напряжение.

Команда с самого начала строила архитектуру игры таким образом, чтобы минимизировать нагрузку на железо. В Liminal Point используется подход, при котором движок одновременно загружает лишь самый необходимый минимум ресурсов, а на экране отображается наименьшее возможное количество объектов, требующих рендеринга. Такая оптимизация дает двойное преимущество: с одной стороны, разработчики могут позволить себе использовать "тяжелые" графические технологии вроде сложного освещения и трассировки лучей, чтобы создавать мрачную и насыщенную атмосферу. С другой - это гарантирует, что игра останется играбельной на старых компьютерах и портативных консолях вроде Steam Deck. В HideWorks подчеркивают, что плавность и стабильность работы остаются для них приоритетом.

На данный момент Liminal Point уже собрала более 100000 вишлистов в Steam. Сейчас команда сосредоточена на завершении работы над демо-версией и планирует активно собирать фидбек от сообщества. Релиз игры ожидается на PC (Steam) с возможным появлением на консолях позднее.