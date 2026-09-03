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Liminal Point 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, Инди
6.9 82 оценки

"Никакого DLSS 5. Просто хороший арт-дизайн": разработчики Liminal Point опубликовали новый тизер и высмеяли ИИ

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Инди-команда HideWorks опубликовала свежий тизер своего изометрического хоррора на выживание Liminal Point. Публикацию сопроводили короткой, но хлесткой фразой: "Никакого DLSS 5. Просто хороший арт-дизайн".

24-секундный ролик вместил в себя целый калейдоскоп мрачных сцен: крупный план рыжеволосой героини Лиры Стерлинг, индустриальные коридоры и готические интерьеры особняков, жутких монстров и давящая атмосфера безысходности. Завершается тизер призывом добавить игру в вишлист Steam.

Очевидно, что колкость в адрес DLSS 5 - не случайность. Недавно NVIDIA представила новое поколение своей технологии масштабирования на базе генеративного ИИ, которая призвана "улучшать" картинку, однако многие игроки и критики обвиняют ее в обратном: она размывает оригинальный художественный стиль, сглаживает текстуры и делает лица персонажей неестественно "пластиковыми". HideWorks своей лаконичной подписью дали понять, где проходят их приоритеты.

Liminal Point позиционируется как классический хоррор на выживание с изометрической камерой - вдохновение разработчики черпали из Silent Hill, Resident Evil и Signalis. Игроки возьмут на себя роль бывшей рок-звезды Лиры Стерлинг, которая возвращается на остров Эшен-Поинт после таинственного исчезновения солистки ее группы. Создатели обещают упор на атмосферу, исследование, скудные ресурсы и впечатляющий бестиарий - студия уже анонсировала 17 уникальных видов врагов. Дата выхода пока неизвестна.

ПК 4 Трейлеры 7
6
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
MNM 777
6
Listoman

Где хороший арт-дизайн?)

4
Jarvis666

Ой, им ли хейтить DLSS 5, у них вся игра дженерик нейрослоп

3
Niт6iтЛиsт4n

К такому нейрослоп прикручивать только портить. Надеюсь у модеров рука не поднимется

1
Egik81

Вся эта истерия с DLSS 5 показывает насколько все ещё качественно работает чёрный пиар при необходимости.

1
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