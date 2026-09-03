"Никакого DLSS 5. Просто хороший арт-дизайн": разработчики Liminal Point опубликовали новый тизер и высмеяли ИИ

Инди-команда HideWorks опубликовала свежий тизер своего изометрического хоррора на выживание Liminal Point. Публикацию сопроводили короткой, но хлесткой фразой: "Никакого DLSS 5. Просто хороший арт-дизайн".

24-секундный ролик вместил в себя целый калейдоскоп мрачных сцен: крупный план рыжеволосой героини Лиры Стерлинг, индустриальные коридоры и готические интерьеры особняков, жутких монстров и давящая атмосфера безысходности. Завершается тизер призывом добавить игру в вишлист Steam.

Очевидно, что колкость в адрес DLSS 5 - не случайность. Недавно NVIDIA представила новое поколение своей технологии масштабирования на базе генеративного ИИ, которая призвана "улучшать" картинку, однако многие игроки и критики обвиняют ее в обратном: она размывает оригинальный художественный стиль, сглаживает текстуры и делает лица персонажей неестественно "пластиковыми". HideWorks своей лаконичной подписью дали понять, где проходят их приоритеты.

Liminal Point позиционируется как классический хоррор на выживание с изометрической камерой - вдохновение разработчики черпали из Silent Hill, Resident Evil и Signalis. Игроки возьмут на себя роль бывшей рок-звезды Лиры Стерлинг, которая возвращается на остров Эшен-Поинт после таинственного исчезновения солистки ее группы. Создатели обещают упор на атмосферу, исследование, скудные ресурсы и впечатляющий бестиарий - студия уже анонсировала 17 уникальных видов врагов. Дата выхода пока неизвестна.