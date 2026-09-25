Разработчики хоррора Liminal Point показали новый строгий наряд героини и пообещали бикини после релиза

Инди-студия HideWorks опубликовала новый демонстрационный ролик хоррора Liminal Point, в котором впервые показала главную героиню Лиру Стерлинг в первом разблокируемом наряде под названием "Профессионал". В отличие от образа рокерши, который демонстрировался в ранних трейлерах, это строгий деловой образ: белая рубашка, темные брюки и соответствующая обувь. Костюм косметический и не влияет на геймплей. В ролике также впервые показали механику приседания, которая должна помочь в стелсе.

Пост разработчиков быстро нашел внимание, а в комментариях фанаты сразу начали просить более откровенные варианты одежды. На это HideWorks ответили прямо:

У нас есть планы на наряд в бикини. Не могу обещать к релизу, но я определенно хочу его сделать.

Liminal Point - атмосферный хоррор с элементами стелса и исследования. Игра уже доступна для добавления в список желаемого в Steam, на Xbox Series X|S, PlayStation 5, Epic Games Store и GOG. Релиз запланирован на 2027 год.