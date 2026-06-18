Разработчики хоррора Liminal Point продемонстрировали работоспособность игры на Steam Deck

Студия HideWorks (авторы The Devil is in the Details) продолжает активно работать над полноценной версией и демо своего нового проекта Liminal Point - изометрического хоррора на выживание, вдохновлённого классикой жанра (Silent Hill, Resident Evil, Signalis). В свежем посте разработчики сообщили, что пропускают Steam Next Fest, чтобы сосредоточиться на доработке игры. При этом они поделились тестовым геймплеем на Steam Deck: проект выдаёт стабильные 35 FPS даже с включенным рейтрейсингом.

В видео демонстрируется динамичный геймплей: главная героиня (Лира Стерлинг) с дробовиком разбирается с монстрами в мрачных интерьерах заброшенного особняка. Разработчики отмечают, что это ускоренный тест, а в финальной версии акцент будет сделан на медленный темп, напряжение и атмосферу. Уровень пока сырой - много пустых пространств и тестовых монстров.

Liminal Point рассказывает историю рок-музыкантши, которая возвращается на остров Эшен-Пойнт после загадочного сообщения от пропавшей подруги. Остров превратился в окутанный туманом город-призрак, полный ужасов. Дата выхода неизвестна.