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Liminal Point 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, Инди
7.1 76 оценок

Разработчики хоррора Liminal Point продемонстрировали работоспособность игры на Steam Deck

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия HideWorks (авторы The Devil is in the Details) продолжает активно работать над полноценной версией и демо своего нового проекта Liminal Point - изометрического хоррора на выживание, вдохновлённого классикой жанра (Silent Hill, Resident Evil, Signalis). В свежем посте разработчики сообщили, что пропускают Steam Next Fest, чтобы сосредоточиться на доработке игры. При этом они поделились тестовым геймплеем на Steam Deck: проект выдаёт стабильные 35 FPS даже с включенным рейтрейсингом.

В видео демонстрируется динамичный геймплей: главная героиня (Лира Стерлинг) с дробовиком разбирается с монстрами в мрачных интерьерах заброшенного особняка. Разработчики отмечают, что это ускоренный тест, а в финальной версии акцент будет сделан на медленный темп, напряжение и атмосферу. Уровень пока сырой - много пустых пространств и тестовых монстров.

Liminal Point рассказывает историю рок-музыкантши, которая возвращается на остров Эшен-Пойнт после загадочного сообщения от пропавшей подруги. Остров превратился в окутанный туманом город-призрак, полный ужасов. Дата выхода неизвестна.

ПК Мобильные
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Crystal_Aeon

Клоны резака мой любимый тип слопа.