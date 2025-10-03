Разработчики Liminal Point ответили на критику "слишком вызывающе одетой" главной героини Лиры

Команда разработчиков игры Liminal Point отреагировала на критику, связанную с дизайном главной героини Лиры, которую некоторые игроки сочли слишком откровенным. В комментариях на различных платформах пользователи выразили недовольство, указывая на сходство Лиры с Клэр из Resident Evil, а также на ее "слишком откровенный" наряд.
Это глубокое декольте просто не нужно.
Этот персонаж явно создан мужчиной, который не имеет ни малейшего представления о моде, лол.
Она одета как девушка по вызову. Достаточно было бы мини-юбки ИЛИ декольте.
В ответ разработчики из HideWorksGames пояснили, что сходство с Клэр не было их целью.
Она не должна была быть похожа на Клэр, мы никогда этого не планировали. Изначально у Лиры были короткие каштановые волосы, но в процессе работы мы выбрали красный цвет, так как он лучше контрастировал с черной одеждой и делал ее образ динамичнее на фоне игровых локаций.
Что касается наряда, разработчики объяснили:
Лира - бывшая рок-звезда в жанре альтернативного рока, и ее стиль одежды отражает этот образ.
Кроме того, команда отметила, что общее восприятие Лиры остается преимущественно положительным.
На YouTube трейлер получил 99% лайков против 1% дизлайков. На Reddit около 80% комментариев негативные, но, похоже, половина критиков даже не смотрела трейлер. Если учесть отзывы на X, то реакция на Лиру в основном положительная. Спасибо всем, кто ее поддержал!
Те кто, критикует прикид Лиры, у них явно была проблема, с девочками по вызову.)))))))
Как у тебя с запятыми?
ебло заблюрено что ли ?
Минусы?
Одета без "не"
звучит как призыв поиграть ))
Я бы, как разраб, игнорил бы. Какую хочу, такую и делаю ГГ
Лара Крофт всегда так же одета и чет не помню нытья по этому поводу
Нытья кстати было много 😁 Правда в 90-е и на западе
Хорошо она одета, не слушайте завистников.
Критики- это просто завистливые и ленивые девки ))))
Да что творится то с игроками? Будет героиня одета хорошо, так антиповесточники засрут и скажут повестка, не будет одета, повесточники засрут. Что те, что другие поехавшие шизики. Лично мне что так нравится, как сейчас сделана героиня, что одежды было бы на ней больше. Мне бы и так и так понравилось
Это не игроки, это реддиторы. Они не играют в игры в принципе.
Значит хорошие сапоги, надо брать (с)
Красивая альтушка, отличный образ.
Что доказывает, редит сборище нетакусиков
Была бы она уродливые трансом на реддите бы сразу объявили это игрой года без вопросов
Все что могу сказать .