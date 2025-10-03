Разработчики Liminal Point ответили на критику "слишком вызывающе одетой" главной героини Лиры

Команда разработчиков игры Liminal Point отреагировала на критику, связанную с дизайном главной героини Лиры, которую некоторые игроки сочли слишком откровенным. В комментариях на различных платформах пользователи выразили недовольство, указывая на сходство Лиры с Клэр из Resident Evil, а также на ее "слишком откровенный" наряд.

Это глубокое декольте просто не нужно.

Этот персонаж явно создан мужчиной, который не имеет ни малейшего представления о моде, лол.

Она одета как девушка по вызову. Достаточно было бы мини-юбки ИЛИ декольте.

В ответ разработчики из HideWorksGames пояснили, что сходство с Клэр не было их целью.

Она не должна была быть похожа на Клэр, мы никогда этого не планировали. Изначально у Лиры были короткие каштановые волосы, но в процессе работы мы выбрали красный цвет, так как он лучше контрастировал с черной одеждой и делал ее образ динамичнее на фоне игровых локаций.

Что касается наряда, разработчики объяснили:

Лира - бывшая рок-звезда в жанре альтернативного рока, и ее стиль одежды отражает этот образ.

Кроме того, команда отметила, что общее восприятие Лиры остается преимущественно положительным.

На YouTube трейлер получил 99% лайков против 1% дизлайков. На Reddit около 80% комментариев негативные, но, похоже, половина критиков даже не смотрела трейлер. Если учесть отзывы на X, то реакция на Лиру в основном положительная. Спасибо всем, кто ее поддержал!