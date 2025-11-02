Разработчики Liminal Point поделились новым ключевым артом и сообщили о работе над демо-версией

Студия HideWorks поделилась новым ключевым артом своего инди-хоррора на выживание Liminal Point, вдохновленного такими классическими играми как Silent Hill и Signalis. Разработчики продолжают дорабатывать игру на основе отзывов, полученных после октябрьского трейлера, который привлек значительное внимание игроков. В данный момент для игры планируется демо-версия, которую собираются выпустить в начале следующего года.



Liminal Point - игра в жанре хоррора на выживание, которая отдаёт дань уважения классике жанра, предлагая современный, леденящий душу опыт. Действие игры разворачивается на пустынном, окутанном туманом острове. Вам предстоит взять на себя роль Лиры, некогда восходящей рок-звезды, и раскрыть тревожную правду об исчезновении своей коллеги по группе, а также зловещие тайны, которые хранит остров. Релиз игры ожидается в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X|S.