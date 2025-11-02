Студия HideWorks поделилась новым ключевым артом своего инди-хоррора на выживание Liminal Point, вдохновленного такими классическими играми как Silent Hill и Signalis. Разработчики продолжают дорабатывать игру на основе отзывов, полученных после октябрьского трейлера, который привлек значительное внимание игроков. В данный момент для игры планируется демо-версия, которую собираются выпустить в начале следующего года.
Liminal Point - игра в жанре хоррора на выживание, которая отдаёт дань уважения классике жанра, предлагая современный, леденящий душу опыт. Действие игры разворачивается на пустынном, окутанном туманом острове. Вам предстоит взять на себя роль Лиры, некогда восходящей рок-звезды, и раскрыть тревожную правду об исчезновении своей коллеги по группе, а также зловещие тайны, которые хранит остров. Релиз игры ожидается в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
Разработчики Liminal Point поделились новым ключевым артом и сообщили о работе над демо-версией
В этой игре, похоже, будет исключительно изометрический вид, а не фиксированная камера с меняющимися планами, как в серии Tormented Souls или классических Resident Evil. Не особо радует такое решение, но надо хотя бы демоверсию посмотреть.
если не прогнутся молодцы
Дожили... перед чем тут прогибаться? Смешно то , что ну годков 10-15 назад подобный образ героини (как и человека в целом) это была банальщина, сейчас УУУУУУУУУУУШЛЮЮЮЮХАААА ^_^ зато орут это в основном кто? Не мыто-не брито-кривозубо-вонючие-руко-ного-криворукие-заднеприводные-фэм-движения. Ну они-то уж тооочно знают как должны выглядеть женские персонажи ^_^ , эт я сейчас без сарказма всё, ибо ну реально поражает все это.