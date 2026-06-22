Разработчиков Liminal Point забанили в соцсети X - игроки подозревают жалобы активистов из-за дизайна главной героини

В ночь на 22 июня 2026 года аккаунты инди-студии HideWorks и одного из разработчиков были заблокированы в социальной сети X без каких-либо предупреждений и конкретных объяснений. Разработчики из двух человек, создающие психологический хоррор Liminal Point, опубликовали обращение с просьбой о помощи. В посте LordZero (один из авторов) написал:

Ребята, X заблокировал аккаунты HideWorks и Lady_zero одновременно, без всякой причины. Если кто-нибудь может помочь, пожалуйста, помогите.

Игроки и инди-разработчики выразили возмущение и предположили, что блокировка могла стать результатом массовых жалоб. В комментариях звучат версии о "чувствительных фильтрах" X и возможной кампании со стороны активистов, недовольных дизайном главной героини. Внешний вид Лиры еще с момента первого трейлера вызывал недовольство из-за "вызывающей одежды". Сама студия надеется, что это ошибка алгоритмов соцсети X, и подала апелляцию. В сообществе активно обсуждают, что аккаунты с куда более спорным контентом часто остаются безнаказанными, в то время как небольшие инди-команды страдают от жалоб.

Liminal Point рассказывает историю рок-музыкантши Лиры Стерлинг, которая возвращается на остров Эшен-Пойнт после загадочного сообщения от пропавшей подруги. Остров превратился в окутанный туманом город-призрак, полный ужасов. Дата выхода неизвестна.