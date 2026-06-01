Вышел четвертый трейлер психологического инди-хоррора Liminal Point

Студия HideWorks представила новый, уже четвертый трейлер своей предстоящей игры Liminal Point - атмосферного хоррора на выживаниеr с элементами психологического триллера. В главной роли - Лира, бывшая восходящая рок-звезда, которая возвращается на остров, где несколько лет назад все пошло прахом. Накануне важнейшего дебютного выступления ее группы бесследно исчезла вокалистка Мира. Теперь новое сообщение, связанное с исчезновением подруги, заставляет Лиру вновь ступить на проклятый остров.



Игрокам предстоит исследовать окутанный туманом остров, где реальность смешивается с кошмарами: игроков ждут искаженные существа, подавленные воспоминания и ужасы, скрывающиеся под поверхностью. Liminal Point планируется выпустить на следующих платформах: PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Дата релиза пока не объявлена.