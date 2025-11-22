Вышел третий трейлер хоррора на выживание Liminal Point

На сегодняшней игровой выставке The OTK Games Expo 2025, посвященной инди-играм, разработчики из студии HideWorks продемонстрировали новый геймплейный трейлер своего хоррора на выживание Liminal Point. Дата релиза игры по прежнему неизвестна, но выход запланирован на 2026 год. В начале года должна выйти демо-версия. В игре заявлены русские субтитры.



Liminal Point - это психологический хоррор на выживание, вдохновленный классикой жанра: Silent Hill и Resident Evil. Вам предстоит взять на себя роль бывшей рок-звезды Лиры, которая прибывает на загадочный остров, чтобы раскрыть зловещую правду об исчезновении своей подруги по группе, Миры - и жутких секретах, скрытых в этом проклятом месте. Игра выйдет в Steam и GOG, а также на PS5 и Xbox Series X|S.