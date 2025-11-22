На сегодняшней игровой выставке The OTK Games Expo 2025, посвященной инди-играм, разработчики из студии HideWorks продемонстрировали новый геймплейный трейлер своего хоррора на выживание Liminal Point. Дата релиза игры по прежнему неизвестна, но выход запланирован на 2026 год. В начале года должна выйти демо-версия. В игре заявлены русские субтитры.
Liminal Point - это психологический хоррор на выживание, вдохновленный классикой жанра: Silent Hill и Resident Evil. Вам предстоит взять на себя роль бывшей рок-звезды Лиры, которая прибывает на загадочный остров, чтобы раскрыть зловещую правду об исчезновении своей подруги по группе, Миры - и жутких секретах, скрытых в этом проклятом месте. Игра выйдет в Steam и GOG, а также на PS5 и Xbox Series X|S.
Вышел третий трейлер хоррора на выживание Liminal Point
Дорогие разрабы, сделайте мне пожалуйста продолжение ps2 боди хоррора Torrente 3. Не забудьте про игровую механику прокачки навыков:
Атмосферно, это я жду.
Нормальный такой закос ГГ на Клэр.
Как же меня радует что инди разрабы делают кучу подобных интересных игр.
Walking simulator
этот ролик смотрится лучше прежних тут реально чувствуется дух alone in the dark
Мне одному эта игра напоминает Obscure?
ага чем то похожа особенно на вторую часть серии
Забавно, что маленькая и дешёвая игра, выглядит лучше большого и дорогого высера от КрэпКам под названием РЕ 9, которым, собственно, она и вдохновлялась. Да и героиня из этой маленькой игры выглядит в разы приятнее, чем то плоскогрудое трансгэндерное чепушило, похожее на парня из РЕ 9!
Ну ты конечно сравнил, Резик 9 полюбому лучше будет. Но и эта игра тоже выглядит интересно, жду и эту игру и РЕ 9
И сколько этих трейлеров будет?)))
очень здорово все нравится
ps русские сабы есть,озвучка только англ.
резидент ивел чуззз , а нет показалось
Трейлер крутой, должна выйти интересная игра, жду. Мне кстати эта игра больше напоминает Obscure, чем Резик