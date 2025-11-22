Вышел третий трейлер хоррора на выживание Liminal Point

ЧАТ ИГРЫ
2BLaraSex 2BLaraSex

На сегодняшней игровой выставке The OTK Games Expo 2025, посвященной инди-играм, разработчики из студии HideWorks продемонстрировали новый геймплейный трейлер своего хоррора на выживание Liminal Point. Дата релиза игры по прежнему неизвестна, но выход запланирован на 2026 год. В начале года должна выйти демо-версия. В игре заявлены русские субтитры.

Liminal Point - это психологический хоррор на выживание, вдохновленный классикой жанра: Silent Hill и Resident Evil. Вам предстоит взять на себя роль бывшей рок-звезды Лиры, которая прибывает на загадочный остров, чтобы раскрыть зловещую правду об исчезновении своей подруги по группе, Миры - и жутких секретах, скрытых в этом проклятом месте. Игра выйдет в Steam и GOG, а также на PS5 и Xbox Series X|S.

Noowners

Дорогие разрабы, сделайте мне пожалуйста продолжение ps2 боди хоррора Torrente 3. Не забудьте про игровую механику прокачки навыков:

saa0891

Атмосферно, это я жду.

Нормальный такой закос ГГ на Клэр.

Как же меня радует что инди разрабы делают кучу подобных интересных игр.

Buriii Berry

Walking simulator

MEGATAIMAN

этот ролик смотрится лучше прежних тут реально чувствуется дух alone in the dark

Константин335

Мне одному эта игра напоминает Obscure?

MEGATAIMAN Константин335

ага чем то похожа особенно на вторую часть серии

Авраам Линкольн
вдохновленный классикой жанра: Resident Evil.

Забавно, что маленькая и дешёвая игра, выглядит лучше большого и дорогого высера от КрэпКам под названием РЕ 9, которым, собственно, она и вдохновлялась. Да и героиня из этой маленькой игры выглядит в разы приятнее, чем то плоскогрудое трансгэндерное чепушило, похожее на парня из РЕ 9!

Константин335

Ну ты конечно сравнил, Резик 9 полюбому лучше будет. Но и эта игра тоже выглядит интересно, жду и эту игру и РЕ 9

askazanov

И сколько этих трейлеров будет?)))

WerGC

очень здорово все нравится

ps русские сабы есть,озвучка только англ.

Джонни ди

резидент ивел чуззз , а нет показалось

Константин335

Трейлер крутой, должна выйти интересная игра, жду. Мне кстати эта игра больше напоминает Obscure, чем Резик