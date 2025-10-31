В рамках Paris Games Week 2025 показали новый трейлер и демоверсию Limit Zero Breakers

На игровой выставке Paris Games Week 2025 состоялся показ ролевого экшена Limit Zero Breakers от разработчиков из VIC Game Studios и издателя NCSOFT. Посетителям мероприятия представили свежий сюжетный трейлер и предоставили доступ к играбельной демонстрационной версии проекта.

Продолжая свой мировой тур после выставок gamescom, Tokyo Game Show и TwitchCon, игра предложила гостям парижского стенда ознакомиться с PvE-сражениями и многопользовательскими режимами. В демоверсии были представлены новые играбельные персонажи, а сам геймплей демонстрировал динамичные бои в реальном времени, совмещенные с плавной анимацией в аниме-стилистике, которая является отличительной чертой проекта.

Сюжет Limit Zero Breakers повествует о команде искателей приключений, известных как Разрушители (Breakers). Они путешествуют по небесам континента Серафия в поисках мифического Архива Богов, сражаясь с гигантскими существами, чтобы восстановить мир в своих землях. Новый трейлер глубже раскрывает истории главных героев с помощью постановочных сцен и элементов повествования.

Разработчики также организовали на стенде различные активности для посетителей, включая конкурсы косплея и скоростные прохождения игры.

Глобальный релиз Limit Zero Breakers запланирован на 2026 год для PC и мобильных устройств.