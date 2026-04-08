NC подала в суд на ютубера за ложные заявления об игре Lineage Classic

Южнокорейская компания NC подала заявление в полицию на владельца канала Yeonglaegi по обвинению в распространении ложной информации и воспрепятствовании коммерческой деятельности. Разбирательство касается флагманского проекта студии, многопользовательской игры Lineage Classic.

В жалобе, поданной в полицейский участок Каннам, представители NC указали, что ютубер транслировал заявления о том, что администрация Lineage Classic терпимо относится к пользователям нелегальных программ и безосновательно наказывает тех, кто сообщает о нарушениях. В компании добавили, что эти утверждения были признаны явно ложными на основе анализа внутренних данных и оценок независимых и штатных экспертов.

NC объяснила причины обращения в правоохранительные органы тем, что ложная информация быстро распространилась среди неопределенного числа людей, вызвав значительную путаницу среди пользователей Lineage Classic. Представители компании отметили, что это также негативно повлияло на доверие к сервису и общую деятельность NC, которая всегда была сосредоточена на искоренении незаконного программного обеспечения.

Разработчики подчеркнули, что команда Lineage Classic постоянно работает над созданием стабильной игровой среды. С момента запуска авторы приняли активные меры, наложив санкции на 5.97 млн учетных записей в течение 105 этапов проверок. Ранее в феврале ютубер Yeonglaegi опубликовал видеоролик под названием Почему фермы макрос ботов не исчезнут из Lineage Classic, в котором утверждал, что борьба с нарушителями проводится ненадлежащим образом.