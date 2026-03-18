NCSOFT добивается заморозки счетов пиратских серверов Lineage через суд

Компания NCSOFT продолжает активную борьбу с пиратскими серверами своей MMORPG Lineage. Центральный районный суд Сеула удовлетворил ходатайство издателя о предварительном аресте банковских счетов, связанных с нелегальными проектами Love, Skull, Lightning и Aura. Владельцы этих серверов, по утверждению компании, незаконно использовали клиент и серверную часть игры, распространяя модифицированные копии оригинального продукта без разрешения правообладателя.

Заморозка счетов стала обеспечительной мерой для предотвращения возможного сокрытия доходов до завершения судебного разбирательства. NCSOFT требует возмещения ущерба, утверждая, что администраторы пиратских серверов извлекали прибыль из продажи внутриигровой валюты и предметов, нанося вред официальной версии Lineage и её экономике.

Руководитель юридического отдела NCSOFT Ким Хэ Мачжун подчеркнул, что такие действия нарушают законы о развитии игровой индустрии и посягают на интеллектуальную собственность. Он отметил, что борьба с пиратскими серверами будет продолжена, включая сотрудничество с экспертами и использование новых судебных мер.

Подобные шаги демонстрируют, насколько серьёзно NCSOFT относится к защите своего IP и финансовых интересов. Пиратские серверы не только лишают компанию дохода, но и создают угрозу для стабильности официальной игры, влияя на баланс и экономику Lineage. Судебные решения вроде этого дают правообладателям инструмент для оперативного воздействия на нарушителей и предупреждают других потенциальных администраторов нелегальных серверов о серьёзных последствиях.