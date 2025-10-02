Lineage 2 готовится к крупнейшему событию: обновление Samurai Crow выйдет во всем мире одновременно с СНГ

Lineage 2 готовится к беспрецедентному событию. Платформа Фогейм сообщила, что грядущее обновление Samurai Crow выйдет 5 ноября 2025 года во всех регионах одновременно. Это значит, что игроки из России и СНГ впервые будут на равных с сообществом из США, Европы, Японии, Китая и Тайваня, без привычных задержек в несколько месяцев.

Главным событием апдейта станет появление нового класса — Самурая. Именно в его честь обновление получило название Samurai Crow. Разработчики обещают свежий взгляд на боевую систему и новый стиль игры, который должен внести разнообразие в привычные механики.

Помимо этого, в Lineage 2 Essence стартует глобальный проект, которому нет аналогов в истории игры. Подробностей пока немного, но команда Фогейма и NCSoft обещает раскрыть все карты уже в октябре.

По словам Давида Акопяна, руководителя проектов Lineage 2 на Фогейме, синхронный запуск станет уникальным опытом как для команды, так и для миллионов фанатов по всему миру. Теперь ожидание контента для разных регионов останется в прошлом — все будут открывать новую главу Lineage 2 одновременно.