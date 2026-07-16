В Lineage 2 вышло обновление Throne с новыми подземельями и ребалансом классов

Платформа «Фогейм» выпустила для Lineage 2 крупное сезонное обновление Throne. Вместе с ним в игре появились новые групповые активности, клановое PvE-испытание, изменения баланса классов и переработанная система Звездных Агатионов.

Одним из главных нововведений стали два новых групповых подземелья — Собор Канона и Арена Кайнака. Обе локации предлагают три уровня сложности и рассчитаны на опытных игроков. В Соборе Канона героям предстоит разрушать запечатанные статуи, преодолевать усиленных противников и сразиться с Падшим Верховным Жрецом. Арена Кайнака, в свою очередь, отправит игроков против слуг преисподней, включая Палача Чумы, Зловещего Посланника и Призрачного Рыцаря.

Еще одной важной частью обновления стал режим «Трон Героев», предназначенный для кланов. В рамках временной зоны игрокам необходимо за ограниченное время победить двух могущественных боссов — архангела Фериона и демона Тороса, а также их приспешников. Разработчики отмечают, что успех в испытании будет зависеть прежде всего от слаженной командной работы.

Обновление также затронуло баланс персонажей. Существенные изменения получили сразу три класса — Разбойник Одала, Лучник Эура и Волшебник Фео. Часть способностей была переработана, некоторые эффекты объединены, а отдельные навыки получили новые уровни развития. По словам разработчиков, это должно сделать игровой процесс за эти классы более разнообразным и эффективным.

Изменения коснулись и системы Звездных Агатионов. Были пересмотрены навыки спутников, а также бонусы, получаемые при их развитии и модификации. Благодаря этому игроки смогут точнее подбирать Агатионов под свой стиль игры и используемую специализацию.

Обновление Throne уже доступно всем пользователям Lineage 2 на платформе «Фогейм».