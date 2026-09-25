В Lineage 2 запустят боевой пропуск с розыгрышем автомобиля

Издатель 4Game объявил о запуске боевого пропуска в Lineage 2. Он будет доступен с 24 сентября по 14 октября. В рамках события игроки смогут выполнять ежедневные и разовые задания, повышать уровень пропуска и получать награды.

Боевой пропуск включает 40 уровней. На каждом уровне предусмотрены две награды - одна доступна в бесплатной версии, другая в платной. Таким образом, за прохождение всех уровней можно получить до 80 внутриигровых предметов.

Для участников платной версии также предусмотрены физические призы: мониторы, клавиатуры, мыши и мерч. Они разыгрываются среди игроков, открывших соответствующие ячейки на 10-м, 20-м или 30-м уровне. Полученные награды отображаются в инвентаре на сайте.

При достижении 30-го уровня игроки получают возможность принять участие в розыгрыше брендированного автомобиля «Нива». После этого боевой пропуск можно продолжить прокачивать до 40-го уровня и получить дополнительные награды.

Боевой пропуск станет одним из мероприятий Lineage 2 в преддверии 18-летия игры, которое состоится в декабре. По данным издателя, проект продолжает развиваться: разработчики выпускают обновления, проводят турниры и взаимодействуют с игровым сообществом.

Боевой пропуск будет доступен с 24 сентября по 14 октября. Условия участия опубликованы на официальном сайте Lineage 2 и в сообществе игры.