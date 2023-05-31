Ивент "Нашествие орков" в Lineage 2: Essence

31 мая 2023 года в Lineage 2: Essence включили новый ивент "Нашествие орков" с наградами за истребление определенных врагов. Событие пройдет до 21 июня.

Ключевым NPC является "Провидец Орков Тарака Ча", у него можно узнать все правила и получить бафф "Колдовское Пророчество" в обмен на осколки волшебных камней.

По сюжету ивента идёт сражение между Орками Тарак и Дерака, а игрокам нужно искать "Поглотивших Энергию орков" (красных и синих) в зонах охоты. Также можно сразить ежедневного босса "Гигантский орк Дерака".

За победу над монстрами выдают "Сундук со Светочем" на опыт и SP или "Эссенцию", которая нужна для синтеза кукол. Получившиеся куклы обмениваются в кузне создания на разнообразные награды.