Самурай приходит в Lineage 2 Essence: новый класс, два сервера и демоническая ярость

В Lineage 2 Essence готовится одно из самых заметных обновлений за последнее время — SAMURAI CROW, выход которого запланирован на 5 ноября 2025 года. В этот раз разработчики NCSoft синхронизировали релиз для всех регионов, включая Россию, Европу, Японию, Тайвань, США и Китай. Раньше новые классы появлялись сперва в Корее, и лишь спустя месяцы добирались до остального мира — теперь же ждать не придётся.

Главным новшеством станет новый боевой класс — Самурай, потомок расы Камаэль, часть которой была изгнана после потери крыла. Лишившись прежних преимуществ, изгнанники разработали собственный стиль боя, полностью построенный вокруг ката́ны — и превратились в мастеров скорости и точности.

Самурай — высокомобильный боец ближнего боя с более чем десятью уникальными навыками. Он мгновенно сближается с противником, использует нокдауны, оглушения и серии ударов, а его сила растёт с каждой секундой боя. Чем дольше Самурай атакует одну цель, тем разрушительнее становятся его приёмы. Ключевая особенность класса — демоническая форма Они: пробудив гнев, Самурай способен выпустить на волю древнего духа, а истинные мастера — сами становятся его воплощением.

Одновременно с обновлением в Lineage 2 Essence откроются два новых сервера — SAMURAI1 и SAMURAI2. Игроки, оформившие предрегистрацию с 22 октября по 3 декабря, получат редкие предметы: Серьги Пути Самурая, Маску Сокрытого в Листве и Бэнто Самурая.

Серверы SAMURAI будут отличаться новой экономикой охоты — адену можно будет зарабатывать только уничтожая монстров, а затем тратить её на экипировку. Чем активнее охотишься, тем быстрее прогрессируешь. Сложных механик из Essence здесь не будет, зато останется автоохота и сбалансированный темп развития.

На старте все зоны будут мирными, но с 20:00 до 24:00 (по МСК) PvP вновь разрешается в специальных локациях. А для поклонников PvE разработчики подготовили серию массовых сражений, включая нападения тридцати рейд-боссов и битвы с легендарными драконами — Валакасом, Антарасом и Фафурионом.