В Lineage 2 Essence стартовала Межсерверная битва с видеокартами и мониторами в награду

4Game запустила в Lineage 2 Essence постоянную активность «Межсерверная битва», в рамках которой игровые серверы каждую неделю соревнуются за первое место. А уже в августе привычная PvE-гонка дополнится розыгрышем реальных призов.

С 29 июля игроки уничтожают монстров и выполняют специальные задания, зарабатывая Очки Межсерверной битвы для своего сервера. Каждый сезон длится семь дней: соревнование начинается по средам в 6:30 по московскому времени и завершается в полночь следующей среды. Итоговый результат определяется вкладом ста лучших игроков каждого мира, поэтому победа зависит прежде всего от наиболее активных участников.

С 12 по 19 августа борьба получит дополнительную мотивацию в виде технологичных призов. Игрок, занявший первое место в личном рейтинге, гарантированно получит видеокарту MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC, а участники, занявшие второе и третье места, — 27-дюймовые мониторы LG UltraGear 27GR83Q-B.

Но награды предусмотрены не только для лидеров. 19 августа во время прямой трансляции на официальном Twitch-канале Lineage 2 Russia среди участников акции разыграют ещё два монитора LG UltraGear, пять комплектов брендированной периферии и 40 подарочных наборов по мотивам Lineage 2.

В каждый набор входят настольная игра «Мятеж Эльморадена», стикер-пак, открытка, брендированный шоппер и случайный сувенир — павербанк или термокружка с символикой игры.

Следить за результатами Межсерверной битвы можно в специальном рейтинге, который обновляется каждую среду. Таким образом, 4Game превратила обычное PvE-соревнование между серверами в регулярную гонку, где активность игроков может принести не только престиж их миру, но и вполне осязаемые награды.