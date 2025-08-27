В Lineage 2 Essence выходит обновление RoseVain - новый класс, страж и PvE-испытания

3 сентября на Фогейме выйдет обновление RoseVain для Lineage 2 Essence. В нём появится уникальный гибридный класс, свежие подземелья и охотничьи зоны, а также новый страж и расширенные возможности кастомизации.

Главная новинка апдейта — женский класс Кровавая Роза, доступный только тёмным эльфийкам. Этот персонаж сочетает магическую защиту и владение кинжалом, специализируясь на контроле и дебаффах. Она умеет снижать защиту врагов, уменьшать их здоровье, ограничивать лечение, притягивать соперников к центру удара и усиливать критический урон. Такой набор делает новый класс особенно полезным в командных боях.

Разработчики усилили и орков — Деспот и Глас Судьбы получили умения Вихрь Огня и Багровое Пламя. Первое наносит урон одной цели, второе усиливает магическую атаку и превращает умение в массовый удар с ускоренной перезарядкой.

В игре появится новый страж — ледяная ведьма Глассия. Она атакует магией и заморозкой, а также накладывает эффекты, увеличивающие критический урон по врагам. Для любителей PvE добавлена кросс-серверная активность «Источник Зла», где команды из пяти игроков соревнуются в нанесении урона боссу. Кроме того, будут доступны новые подземелья — Гнездо Фафуриона и Храм Ифрита.

Апдейт также открывает свежие охотничьи локации — Королевское кладбище Адена и Лес Ветров. А новая система кастомизации собрала все визуальные элементы — от камней обработки оружия до эффектов убийств — в одном интерфейсе.