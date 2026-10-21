В Lineage 2 Essence вышло обновление Forged in Battle

21 октября в Lineage 2 Essence состоялся выход обновления Forged in Battle. Оно добавило новые локации и противников, а также внесло изменения в боевые умения нескольких классов.

Одним из главных нововведений стало Разрушенное Святилище для персонажей 88-го уровня и выше. Локация включает пять зон, в глубине которых находятся Владыка Валлиан и его слуги. Среди наград за прохождение — редкие Наборы Модификации.

Изменения затронули и существующие территории. В Заснеженной Зоне Горячих Источников появились новые противники: Древуны, Кентавры-Лучники и Гномы Купален. В Болоте Дракона Огня целевые монстры теперь появляются у каждого алтаря.

Для персонажей 94-го уровня открылась новая зона охоты — Глубины Земель Теней. Здесь обитают более сильные монстры, за победу над которыми игроки получают больше опыта.

Еще одной новой локацией стал Заброшенный Угольный Рудник. В шахтах игроков ждут големы и Черный Молот. Персонажи с Маской Фантома +7 и выше также смогут сразиться с Призрачным Рыцарем.

Обновление включает изменения боевых умений лучников, Диверсанта и двух классов гномов — Мастера и Кладоискателя. У Мастера усилится умение «Железное Сокрушение», а «Закаленная Сталь» получит шанс вызвать шок и усилить критические физические умения. Кладоискателю добавят навык «Сокрушение Удачи», который повышает атаку и позволяет игнорировать часть защиты противника.

В Lineage 2 Essence также сохраняется разделение серверов по игровым предпочтениям. На классических Essence доступно постепенное развитие персонажа, миры Eva и Wolf ориентированы на PvP и борьбу за зоны охоты, а на Samurai основной акцент сделан на PvE и совместной охоте. PvP на серверах Samurai проходит в специальных зонах с 20:00 до 23:59 по московскому времени.