Студия Liquid Swords показала дебютный тизер своего мрачного ААА-экшена в открытом мире

Студия Liquid Swords, созданная сооснователем Avalanche Studios Кристофером Сундбергом, представила короткий тизер своего дебютного проекта.

Ранее, в феврале, команда объявила о масштабных увольнениях. Тогда Сундберг отметил, что компания оказалась в "крайне неприятной ситуации". Несмотря на трудности, спустя 8 месяцев Liquid Swords опубликовала 10-секундный ролик, демонстрирующий мрачный городской пейзаж. Тизер сопровождается загадочной фразой:

Надежды больше нет. Насилие - вот что нужно для жизни. Устраивайтесь поудобнее.

Хотя видео не раскрывает деталей, оно подтверждает слова разработчиков о том, что игра будет представлять собой жёсткую интерпретацию жанра открытого мира о преступности - духовного наследника Just Cause, над которым Сундберг работал ранее.

Тизер также стал сигналом, что несмотря на февральские увольнения, разработка игры продолжается.