Студия Liquid Swords полноценно представит свою игру в начале декабря

Студия Liquid Swords бывшего разработчика Just Cause Кристофера Сундберга подогревает интригу и зовёт игроков «обвести одну-единственную дату» — 4 декабря.
Разработчики не раскрывают подробностей, но сопровождают тизер говорящими хэштегами #BraceForImpact, #LiquidSwords и #Game1, что намекает на крупное объявление или первый полноценный показ проекта.
На опубликованном изображении можно разглядеть ночной город — именно в его мрачных улицах развернётся действие игры. Проект создаётся на Unreal Engine 5 для ПК и консолей текущего поколения и заявлен как AAA-тайтл с упором на повествование, что уже выделяет его на фоне предыдущих работ Сундберга.
Атмосфера 80-90-х, так что посмотрим.
это миндайс
Это скриншот из Кливленда из NFS the run? // Георгий Царьков
Игра уже три года в разработке, по идее должны показать хоть что-то более весомое, чем очередной тизер и пару скриншотов. Очень надеюсь, что этот проект не постигнет судьба mindseye от Бензиса. В последнее время выходит КАТАСТРОФИЧЕСКИ мало хороших проектов в открытом мире и современном сеттинге. Держим кулаки, чтобы хотя бы у этой студии хоть что-то получилось, иначе играть будет не во что совсем.