Студия Liquid Swords полноценно представит свою игру в начале декабря

Студия Liquid Swords бывшего разработчика Just Cause Кристофера Сундберга подогревает интригу и зовёт игроков «обвести одну-единственную дату» — 4 декабря.

Разработчики не раскрывают подробностей, но сопровождают тизер говорящими хэштегами #BraceForImpact, #LiquidSwords и #Game1, что намекает на крупное объявление или первый полноценный показ проекта.

На опубликованном изображении можно разглядеть ночной город — именно в его мрачных улицах развернётся действие игры. Проект создаётся на Unreal Engine 5 для ПК и консолей текущего поколения и заявлен как AAA-тайтл с упором на повествование, что уже выделяет его на фоне предыдущих работ Сундберга.