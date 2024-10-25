Студия создателя Just Cause представила первые скриншоты своей игры в стиле GTA в открытом мире

Шведская студия Liquid Swords, основанная Кристофером Сундбергом, экс-главой Avalanche Studios, поделилась первыми скриншотами своей новой однопользовательской экшен-RPG с открытым миром, напоминающей по стилю серию GTA. Скриншоты, подтверждённые официальным аккаунтом студии в X как настоящие, продемонстрировали впечатляющий уровень детализации благодаря Unreal Engine 5. Этот движок отличается от использовавшегося Avalanche движка Apex, на котором разрабатывались Just Cause, Mad Max и Rage 2.

Технический директор Фредрик Лённ объяснил выбор движка: «Исторически, собственные движки – это идеальное решение, так в Avalanche сделали для Just Cause 1. Сегодня ситуация иная. Мы выбрали Unreal Engine 5 за его проверенное качество и превосходную интеграцию с другими программами, что важно для создания больших игр с открытым миром».

С момента основания студии в декабре 2020 года, Сундберг стремится улучшить процессы разработки игр: «Liquid Swords – это реализация амбиций по переориентации подхода к разработке, творчеству и командной работе». В 2022 году NetEase Games инвестировала в студию, поддержав её амбициозные планы.