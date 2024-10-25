Студия создателя Just Cause представила первые скриншоты своей игры в стиле GTA в открытом мире

Шведская студия Liquid Swords, основанная Кристофером Сундбергом, экс-главой Avalanche Studios, поделилась первыми скриншотами своей новой однопользовательской экшен-RPG с открытым миром, напоминающей по стилю серию GTA. Скриншоты, подтверждённые официальным аккаунтом студии в X как настоящие, продемонстрировали впечатляющий уровень детализации благодаря Unreal Engine 5. Этот движок отличается от использовавшегося Avalanche движка Apex, на котором разрабатывались Just Cause, Mad Max и Rage 2.
Технический директор Фредрик Лённ объяснил выбор движка: «Исторически, собственные движки – это идеальное решение, так в Avalanche сделали для Just Cause 1. Сегодня ситуация иная. Мы выбрали Unreal Engine 5 за его проверенное качество и превосходную интеграцию с другими программами, что важно для создания больших игр с открытым миром».
С момента основания студии в декабре 2020 года, Сундберг стремится улучшить процессы разработки игр: «Liquid Swords – это реализация амбиций по переориентации подхода к разработке, творчеству и командной работе». В 2022 году NetEase Games инвестировала в студию, поддержав её амбициозные планы.
Нынче красивыми текстурками и освещением мало кого удивишь. Движки уже каждому васяну доступны. Все уже по горло накормлены такими реалистичными скринами и тем, что по итогу выходило. А вот создать живой, интересный мир далеко не всем по плечу. // Alexander Xenon
база
Да вообще обленились. Даже та же бетесда в старфилде прям деграднула. Видно, что махнули рукой и даже распорядок дня не выдали многим нпс.
Деграднула она ещё в фолаче 4.
если правда,выглядит потрясающе
Надеюсь они смогут вменяемое вождение машин сделать, а то в серии JC оно отвратительное было.
Думаю с мед максом-они научились управлению... Не знаю как на это движок повлияет, но по крайней мере мед макс показал, что они по крайней мере понимают как должно быть..
вот да, отличная физика драндулетов получилась и звучание моторов тоже
Да я вообще не знаю где нормальное управление в играх с открытым миром , управление барахло : JC, Watch Dogs , CP 2077, Far cry, mafia *** только в GTA можно нормально водить по моему (Ну еще batman arkham но там боевой режим только спасает перед тем как во что нибудь впилиться)
в фар крае норм физика более реалистичная, а в гта аркадная
А я уж подумал новая часть Just Cause…🙂
Ого, скриншоты из Робокопа
Вот, кстати, да!
Лишь бы гнались не за масштабами карты, а за ее наполнением
Мне это напоминает трукрайм Нью-Йорк.
Чем та графа игры напоминает Гта 4 только с улучшенным освещением
О да, открытый мир и UE5, это будет идеальная игра в 10 фпс.
размечтался, дай бог 1-2 фпс и то на топ железе и только глядя в пол в режиме картошки и только после 100500 модов на оптимизацию при полностью стертой игре и выключенном компе
не релизная
Ну команда разрабов опытная, может и что и получится. ГТА-6 разработка под миллиард, а тут... Только энтузиазм может спасти.
Похоже на Гарлем, или Бронкс. Что это за игра такая интересно?
шикрано выглядит
надеюсь будут в серьезном стиле делать как гта 4 или мафия
а не как в сантис ров
хорошо бы копии авто чтобы, а то пришлось мне самому мод делать для реплейсера авто реальных марок для гта5, ибо ездить хрен пойми на чем, такое себе. Делали же раньше игры крутые типа ЛАнуара, где реальные копии марок авто.
Напоминает Детройт из RoboCop: Rogue City, даже цветокор схож.
Выглядит очень круто. Так что как говрил один игорек "подождем твою мать"
Такой вайб четверки прям, ну посмотрим че там по итогу будет если до релиза доживет.
Ну и хорошо, а то сейчас даже гта-клонов нет нифига.
Надо еще и над сюжетом заморочиться. Все игры серии Just Cause были по типу развлеки себя сам.
ну наконец-то... я уж заждался)) надеюсь будет взрывоопасно и много стрельбы) как это бывает в джаст-каус
другой вопрос, почему они не использовали свой движок? он же отлично работал с большими масштабами! ну да нужно было прикрутить много новых технологий, зато картинка была бы совершенно не похожей на нынешние игры на 5енджине.
выглядит как ремейк 1ой мафии
И это плохо, невероятно унылая игра, как и 2, и 3. Или мб я просто хейтер сеттинга мафиозного, хз.
второе
Думаю что и то и то.
Как правило все знаем что бывает с такими показами, замануха лишь. Покажут одно, а на выходе что-то вонючее будет и плохо выглядящее.
GTA однако...
ну скриншот есть можно уже предзаказ делать мгаааааааааааааааааа
Не знаю как им это удалось, но 2-умя простыми скринами они вызвали интерес к проекту
Ждём,4ку и 3ку так и не осилил из-за геймпаса т.к. без подписки был
красивые картинки
Не верим ни во что . Накормлены до сыта и скриншотами и даже видосами красивыми а в итоге ..шлакобаза ..Только итоговый результат нас убедит в том что игра хорошая.А красиво говорить- не мешки ворочать ,как говаривал мои дед красноармеец.
смешно будет если она окажется лучше гта 6
Хорош! Напоминает ремейк первой Мафии.
Вот скрины в лучшем разрешении из X:
Пока трудно понять что будет. Но радует сеттинг америки которая прям как реальная, всё обшарпанно, кругом бомжи и наркомы, повсюду мусор. 😁 И это ещё я так понял крупный город будет))
Напоминает прям фильмы 90-х, начала 2000-х и Бруклин тех времен.
Если завезут сюжет не хуже мафии и графику не урежут к релизу, то это вполне себе может быть потрясающий конкурент рокстарам, давно кому-то пора им конкуренцию навязать.
Судя по машникам 70е или 80е, выглядит интересно, но настроен скептически, т.к. наделать красивых картинок на УЕ5 - не проблема.
Очередного убицу ГТА делают? Лучше пусть JC делают. ФарКрай на максималках с бабахами
Нужно уметь правильно делать игры на собственном движке и всё будет в порядке, а не обмазываться скриншотами Unreal Engine 5, что по итогу игра на таком движке будет скучна в визуальном плане и с плохой оптимизацией в техническом плане!
Есть такое, особенно очень грустно за cd projekt, как после всех их проектов можно пересесть со своего на анрил, не понимаю(
Что ты не понимаешь, ситуацию не видел и неслышал почему пересели на уе5? если нет то из тебя геймер как из меня балерина
Если бы слышал и видел, то не писал бы это, раз у тебя много свободного времени на изучение всякого, ну молодец, правда твоё оловянное сравнение точно не к месту, балерина
А где найдёшь специалистов для работы "с собственным движком"? В игровой индустрии огромная текучка кадров. Приходит новичок. Ты его год-два обучаешь "собственному движку студии", а через месяц новичок увольняется. И всё по новой?
Другое дело UE5 - специалистов огромное количество. Никого учить не надо. Нанял человек. Дал задачу. Работа делается. Всё.
Когда же вы кончитесь, кловуны
Графика конечно радует, посмотрим какая будет физика движения!? Не сомневаюсь что то типа неудачного Легиона.
Ира про бамжей похоже.
Хочу что бы они выпустили нормальную дк5 и реабилитировались после недоразумения в виде дк4. А пытаться убивать гта это... самоубийство... Я хз как об этом можно не знать в 2024.
И аваланч выдавал великолепную как картинку так и производительность в дк3, а открытые миры на уе... ну вы знаете.
Годы идут, а люди не меняются.
Вот скажи мне, где ты увидел хотя бы намёк на УБИЙЦУ ГТА? Где?
Потом сами же ноют и присоединяются к хейту, мол, "нам обещали убийцу ГТА, а сделали совсем другую игру, плак-плак...".
Разработчик сам поставил себя в положение "убийцы гта" когда решил выпустить одиночную сюжетную игру в открытом мире. Абсолютно все подобные игры будут так или иначе сравнивать с гта, даже с серией ac так делали.
А предыдущие Just Cause какие были? Коридорными шутерами?
Нет, но они выгодно отличались от классической формулы гта. Как и серии ac/sr/wd. А вот это вот что они делают никакой отличительной черты пока что не имеет.
А про эту игру уже так много известно, что прям сразу понятно что это именно клон гта будет?
Судя по графике, игра для мобилок
для каких мобилок, дегенрат ты тупой
Очень надеюсь что эта игра не будет похожа на унылую гта 4
Фанаты серой унылости задизили, а жаль, здравая мысль.