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Liquid Swords Project 2025 г.
Экшен, Открытый мир
1 1 оценка

Студия создателя Just Cause представила первые скриншоты своей игры в стиле GTA в открытом мире

butcher69
Новости

Шведская студия Liquid Swords, основанная Кристофером Сундбергом, экс-главой Avalanche Studios, поделилась первыми скриншотами своей новой однопользовательской экшен-RPG с открытым миром, напоминающей по стилю серию GTA. Скриншоты, подтверждённые официальным аккаунтом студии в X как настоящие, продемонстрировали впечатляющий уровень детализации благодаря Unreal Engine 5. Этот движок отличается от использовавшегося Avalanche движка Apex, на котором разрабатывались Just Cause, Mad Max и Rage 2.

Технический директор Фредрик Лённ объяснил выбор движка: «Исторически, собственные движки – это идеальное решение, так в Avalanche сделали для Just Cause 1. Сегодня ситуация иная. Мы выбрали Unreal Engine 5 за его проверенное качество и превосходную интеграцию с другими программами, что важно для создания больших игр с открытым миром».

С момента основания студии в декабре 2020 года, Сундберг стремится улучшить процессы разработки игр: «Liquid Swords – это реализация амбиций по переориентации подхода к разработке, творчеству и командной работе». В 2022 году NetEase Games инвестировала в студию, поддержав её амбициозные планы.

141
70
Комментарии: 70
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Нынче красивыми текстурками и освещением мало кого удивишь. Движки уже каждому васяну доступны. Все уже по горло накормлены такими реалистичными скринами и тем, что по итогу выходило. А вот создать живой, интересный мир далеко не всем по плечу. // Alexander Xenon

61
kill0beat

база

9
Избранный Иноса

Да вообще обленились. Даже та же бетесда в старфилде прям деграднула. Видно, что махнули рукой и даже распорядок дня не выдали многим нпс.

8
Uilenspiegel Избранный Иноса

Деграднула она ещё в фолаче 4.

-1
WerGC

если правда,выглядит потрясающе

23
GayFish

Надеюсь они смогут вменяемое вождение машин сделать, а то в серии JC оно отвратительное было.

12
CT3H

Думаю с мед максом-они научились управлению... Не знаю как на это движок повлияет, но по крайней мере мед макс показал, что они по крайней мере понимают как должно быть..

9
hangloose CT3H

вот да, отличная физика драндулетов получилась и звучание моторов тоже

5
Almost G

Да я вообще не знаю где нормальное управление в играх с открытым миром , управление барахло : JC, Watch Dogs , CP 2077, Far cry, mafia *** только в GTA можно нормально водить по моему (Ну еще batman arkham но там боевой режим только спасает перед тем как во что нибудь впилиться)

-2
Дьявол Ада Almost G

в фар крае норм физика более реалистичная, а в гта аркадная

0
Nimlis

А я уж подумал новая часть Just Cause…🙂

9
Макс Макс 007

Ого, скриншоты из Робокопа

9
Danny Lamb

Вот, кстати, да!

4
Haysen

Лишь бы гнались не за масштабами карты, а за ее наполнением

7
hpi

Мне это напоминает трукрайм Нью-Йорк.

6
Farid Movsumov

Чем та графа игры напоминает Гта 4 только с улучшенным освещением

5
Андрей Ккккк

О да, открытый мир и UE5, это будет идеальная игра в 10 фпс.

5
Destroited

размечтался, дай бог 1-2 фпс и то на топ железе и только глядя в пол в режиме картошки и только после 100500 модов на оптимизацию при полностью стертой игре и выключенном компе

0
Sofeldo
4
Истинный_Пророк

не релизная

-2
СССР2

Ну команда разрабов опытная, может и что и получится. ГТА-6 разработка под миллиард, а тут... Только энтузиазм может спасти.

4
Yamra Zota

Похоже на Гарлем, или Бронкс. Что это за игра такая интересно?

3
Аналиус

шикрано выглядит

надеюсь будут в серьезном стиле делать как гта 4 или мафия

а не как в сантис ров

3
Friedrich Woltmann

хорошо бы копии авто чтобы, а то пришлось мне самому мод делать для реплейсера авто реальных марок для гта5, ибо ездить хрен пойми на чем, такое себе. Делали же раньше игры крутые типа ЛАнуара, где реальные копии марок авто.

0
Alamut95

Напоминает Детройт из RoboCop: Rogue City, даже цветокор схож.

3
Истинный_Пророк
-4
Чукча в чуме

Выглядит очень круто. Так что как говрил один игорек "подождем твою мать"

2
Johnny Rotten

Такой вайб четверки прям, ну посмотрим че там по итогу будет если до релиза доживет.

2
FRentertainment2

Ну и хорошо, а то сейчас даже гта-клонов нет нифига.

2
Emperor77

Надо еще и над сюжетом заморочиться. Все игры серии Just Cause были по типу развлеки себя сам.

1
erba05

ну наконец-то... я уж заждался)) надеюсь будет взрывоопасно и много стрельбы) как это бывает в джаст-каус

другой вопрос, почему они не использовали свой движок? он же отлично работал с большими масштабами! ну да нужно было прикрутить много новых технологий, зато картинка была бы совершенно не похожей на нынешние игры на 5енджине.

1
metra_style

выглядит как ремейк 1ой мафии

0
intol

И это плохо, невероятно унылая игра, как и 2, и 3. Или мб я просто хейтер сеттинга мафиозного, хз.

-27
Night Strider intol

второе

1
intol Night Strider

Думаю что и то и то.

0
Schong Di

Как правило все знаем что бывает с такими показами, замануха лишь. Покажут одно, а на выходе что-то вонючее будет и плохо выглядящее.

0
EvgenyDMT

GTA однако...

0
ЛАГАРИУМ

ну скриншот есть можно уже предзаказ делать мгаааааааааааааааааа

0
JackReacher

Не знаю как им это удалось, но 2-умя простыми скринами они вызвали интерес к проекту

0
Thinker_724

Ждём,4ку и 3ку так и не осилил из-за геймпаса т.к. без подписки был

0
martin32

красивые картинки

0
Антидепрессант Док

Не верим ни во что . Накормлены до сыта и скриншотами и даже видосами красивыми а в итоге ..шлакобаза ..Только итоговый результат нас убедит в том что игра хорошая.А красиво говорить- не мешки ворочать ,как говаривал мои дед красноармеец.

0
vertehwost

смешно будет если она окажется лучше гта 6

-1
JustA_NiceGuy

Хорош! Напоминает ремейк первой Мафии.
Вот скрины в лучшем разрешении из X:

-1
Razox

Пока трудно понять что будет. Но радует сеттинг америки которая прям как реальная, всё обшарпанно, кругом бомжи и наркомы, повсюду мусор. 😁 И это ещё я так понял крупный город будет))

2
V1rgin

Напоминает прям фильмы 90-х, начала 2000-х и Бруклин тех времен.
Если завезут сюжет не хуже мафии и графику не урежут к релизу, то это вполне себе может быть потрясающий конкурент рокстарам, давно кому-то пора им конкуренцию навязать.

-1
Истинный_Пророк
-1
Usurper

Судя по машникам 70е или 80е, выглядит интересно, но настроен скептически, т.к. наделать красивых картинок на УЕ5 - не проблема.

-2
Spiny

Очередного убицу ГТА делают? Лучше пусть JC делают. ФарКрай на максималках с бабахами

-4
ivan2102

Нужно уметь правильно делать игры на собственном движке и всё будет в порядке, а не обмазываться скриншотами Unreal Engine 5, что по итогу игра на таком движке будет скучна в визуальном плане и с плохой оптимизацией в техническом плане!

-4
Smalko

Есть такое, особенно очень грустно за cd projekt, как после всех их проектов можно пересесть со своего на анрил, не понимаю(

-3
ValSpain Smalko

Что ты не понимаешь, ситуацию не видел и неслышал почему пересели на уе5? если нет то из тебя геймер как из меня балерина

-1
Smalko ValSpain

Если бы слышал и видел, то не писал бы это, раз у тебя много свободного времени на изучение всякого, ну молодец, правда твоё оловянное сравнение точно не к месту, балерина

-1
Janekste

А где найдёшь специалистов для работы "с собственным движком"? В игровой индустрии огромная текучка кадров. Приходит новичок. Ты его год-два обучаешь "собственному движку студии", а через месяц новичок увольняется. И всё по новой?

Другое дело UE5 - специалистов огромное количество. Никого учить не надо. Нанял человек. Дал задачу. Работа делается. Всё.

0
ConservativeYale

Когда же вы кончитесь, кловуны

0
Савелий Филатов

Графика конечно радует, посмотрим какая будет физика движения!? Не сомневаюсь что то типа неудачного Легиона.

-4
Бабин Син

Ира про бамжей похоже.

-5
intol

Хочу что бы они выпустили нормальную дк5 и реабилитировались после недоразумения в виде дк4. А пытаться убивать гта это... самоубийство... Я хз как об этом можно не знать в 2024.

И аваланч выдавал великолепную как картинку так и производительность в дк3, а открытые миры на уе... ну вы знаете.

-7
Anglerfish

Годы идут, а люди не меняются.

Вот скажи мне, где ты увидел хотя бы намёк на УБИЙЦУ ГТА? Где?

Потом сами же ноют и присоединяются к хейту, мол, "нам обещали убийцу ГТА, а сделали совсем другую игру, плак-плак...".

8
intol Anglerfish

Разработчик сам поставил себя в положение "убийцы гта" когда решил выпустить одиночную сюжетную игру в открытом мире. Абсолютно все подобные игры будут так или иначе сравнивать с гта, даже с серией ac так делали.

-10
muturutu intol

А предыдущие Just Cause какие были? Коридорными шутерами?

3
intol muturutu

Нет, но они выгодно отличались от классической формулы гта. Как и серии ac/sr/wd. А вот это вот что они делают никакой отличительной черты пока что не имеет.

-6
Raf9111 intol

А про эту игру уже так много известно, что прям сразу понятно что это именно клон гта будет?

1
TriManul

Судя по графике, игра для мобилок

-7
besnovaty1986

для каких мобилок, дегенрат ты тупой

8
Howard Inspace

Очень надеюсь что эта игра не будет похожа на унылую гта 4

-13
intol

Фанаты серой унылости задизили, а жаль, здравая мысль.

-4