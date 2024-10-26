В сети появилось еще несколько скриншотов из игры от создателя Just Cause

Вчера шведская студия Liquid Swords во главе с Кристофером Сундбергом, экс-главой Avalanche Studios, поделилась первыми скриншотами из предстоящей игры, которая станет новой однопользовательской экшен-RPG с открытым миром в стиле GTA.

В сети появилось еще несколько скриншотов из предстоящей игры. На одном из них демонстрируется городская локация, а на другом - силуэт неизвестного персонажа и по всей видимости чье-то мертвое тело. Судя по наличию крови на скриншоте - проект явно планируется со взрослым рейтингом.

Известно, что данный проект базируется на собственном оригинальном IP, а его выход запланирован в 2025-м году. Предположительно игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.