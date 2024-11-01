Российский шутер "Ликвидатор" и его сиквел получили вторую жизнь в Steam

В Steam внезапно появились сразу две отечественные игры из далёкого прошлого. Издательство Strategy First выпустило в цифровой магазин шутер «Ликвидатор» 1998 года и его продолжение «Ликвидатор 2: Добро пожаловать в ад» 2005 года.

Первая часть — это небольшой проект на движке Build, созданный в самый разгар лихих 90-х. Сюжет у игры что надо: учёные умудрились открыть портал в другую реальность и, недолго думая, организовали туда платные экскурсии. Вот только что-то пошло не так, и теперь главному герою в роли «ликвидатора» предстоит разбираться с последствиями.

А вот во второй части разработчики замахнулись на куда более масштабную историю. На этот раз речь идёт уже о трёх параллельных мирах, откуда на Землю вторглись полчища монстров с магическим оружием. Игроку нужно отправиться в путешествие по неизведанным вселенным с одной простой целью — выжить.

Первую часть «Ликвидатора» можно забрать бесплатно, а вот за продолжение просят 285 рублей.