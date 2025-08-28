Little Big Adventure: Purple Empire поставлен на паузу - у разработчиков закончились средства

Всего спустя четыре месяца после анонса Little Big Adventure: Purple Empire судьба проекта оказалась под вопросом. Независимая студия [2.21] официально сообщила, что замораживает разработку игры из-за критической нехватки финансирования.

Первоначально команда планировала продолжить успех ремейка Little Big Adventure – Twinsen’s Quest, который получил положительные отзывы, однако издатель Microids отказался брать на себя выпуск новой части. Разработчики попытались двигаться самостоятельно, но, как оказалось, проект почти сразу столкнулся с финансовыми и управленческими трудностями.

В открытом обращении [2.21] подчеркнула, что индустрия сегодня переживает непростое время, и поиск инвестиций становится всё сложнее. Несмотря на усилия, студия не смогла обеспечить необходимую поддержку для полноценного производства Purple Empire.

Тем не менее, игра не отменена. Разработчики уверяют, что остаются преданны проекту и надеются вернуться к нему позже, но пока рассматривают его как второстепенное направление. В ближайшее время они сосредоточатся на другой игре — S.Y.N.C. – One Mecha, Two Pilots, кооперативном экшене, где два игрока управляют одним боевым мехом.

Авторы также обратились к подписчикам Ko-fi: если поддержка была оформлена исключительно ради Purple Empire, её можно отменить, хотя часть бонусов всё равно будет доставлена в ближайшие недели.

Таким образом, поклонникам Little Big Adventure придётся запастись терпением: продолжение культовой серии пока откладывается на неопределённый срок.