VR-игра по строительство городов Little Cities отмечает первую годовщину, обновление "Песочница" выйдет в этом месяце ©

Purple Yonder и nDreams отпраздновали целый год создания восхитительно уютного города Little Cities новым трейлером.

Трейлер также даёт первое представление о грядущем обновлении песочницы игры, самом амбициозном творческом контенте в свободной форме, которое выйдет в июне 2023 года.

Little Cities очаровала игроков с момента запуска множеством крупных обновлений, которые представили множество новых функций, включая поддержку отслеживания рук, монументальные новые аттракционы и даже выводили маленьких горожан на улицы творений игроков.

С обновлением «Песочница» игроки смогут создавать свои собственные острова с нуля, обещая безграничное развлечение в свободной форме в поистине сказочной обстановке.