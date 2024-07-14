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Little Goody Two Shoes 31.10.2023
Адвенчура, Ужасы
6.8 20 оценок

Вышла первая версия перевода игры Little Goody Two Shoes от TinyMadness

VechniyRabotnik
Новости

Команда TinyMadness, энтузиасты, которые взяли на себя задачу сделать неофициальный перевод этой игры, выпустили альфа-версию перевода сказочного хоррор-приключения Little Goody Two Shoes.

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Теперь все любители приключенческих хорроров могут по-настоящему погрузиться в атмосферу этой сказки, нарисованной вручную. Скачать руссификатор можно бесплатно прямо с нашего сайта.

Little Goody Two Shoes - это не просто игра, это интригующая история с 10 возможными концовками. Ваши выборы и действия на протяжении всего прохождения будут напрямую влиять на то, как сложится судьба главной героини Элизы. Но помните, что сказочная атмосфера обманчива: вам придется не только решать головоломки и сражаться с монстрами, но и заботиться о повседневной жизни Элизы в деревне. Каждый ваш шаг может стать решающим.

Перевод включает в себя все диалоги, меню и описания, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу Little Goody Two Shoes.

8
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Ghajert

Наши слоныря! Молодцы!!! Спасибо за перевод

0
Русик_96

пф и че кому этот ноунейм кал нужен

-4