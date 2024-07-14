Вышла первая версия перевода игры Little Goody Two Shoes от TinyMadness

Команда TinyMadness, энтузиасты, которые взяли на себя задачу сделать неофициальный перевод этой игры, выпустили альфа-версию перевода сказочного хоррор-приключения Little Goody Two Shoes.
Теперь все любители приключенческих хорроров могут по-настоящему погрузиться в атмосферу этой сказки, нарисованной вручную. Скачать руссификатор можно бесплатно прямо с нашего сайта.
Little Goody Two Shoes - это не просто игра, это интригующая история с 10 возможными концовками. Ваши выборы и действия на протяжении всего прохождения будут напрямую влиять на то, как сложится судьба главной героини Элизы. Но помните, что сказочная атмосфера обманчива: вам придется не только решать головоломки и сражаться с монстрами, но и заботиться о повседневной жизни Элизы в деревне. Каждый ваш шаг может стать решающим.
Перевод включает в себя все диалоги, меню и описания, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу Little Goody Two Shoes.
Наши слоныря! Молодцы!!! Спасибо за перевод
пф и че кому этот ноунейм кал нужен