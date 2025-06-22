Средневековая стратегия Little Kingdom RTS вышла в Steam - веди армию против орков и скелетов

Little Kingdom RTS – это инди стратегия в реальном времени. Добывай ресурсы, строй поселения, возводи стены и развивай своё королевство в средневековье. Управляй армией рыцарей, лучников и магов, чтобы дать отпор другим королевствам, оркам и нежити.

Цель игры

В Little Kingdom RTS вы берёте на себя роль правителя маленького королевства. В условиях ограниченных ресурсов вам предстоит построить базу, наладить добычу дерева, камня и пшеницы, возвести защитные сооружения, сформировать армию и отбиваться от врагов. Основная задача – выжить и захватить всю территорию на карте. Каждый новый уровень – это новая карта с уникальным расположением ресурсов, вражеских королевств, секретами и стратегическими возможностями. Также в игре доступен режим выживания, где вы сможете проверить свою тактику в условиях непрерывного давления врагов.

Добываем Камень и Дерево

Добыча ресурсов

Чтобы развивать королевство, вам необходимо грамотно управлять тремя ключевыми ресурсами:

Дерево : добывается с помощью лесорубов, которых вы направляете к ближайшим деревьям. Нужны для постройки зданий и

: добывается с помощью лесорубов, которых вы направляете к ближайшим деревьям. Нужны для постройки зданий и Камень : получают рабочие на каменоломнях, которые нужно строить рядом со скалами.

: получают рабочие на каменоломнях, которые нужно строить рядом со скалами. Золото : получают рабочие в золотых шахтах, которые нужно строить рядом с золотой рудой.

: получают рабочие в золотых шахтах, которые нужно строить рядом с золотой рудой. Пшеница: выращивается на пашнях, необходимых для поддержания экономики и армии.

Эффективное распределение рабочих и строительство у подходящих природных зон – залог устойчивого развития вашего королевства.

Строим маленькое королевство

Строительство

Вы сможете возводить разнообразные постройки, каждая из которых играет важную роль:

Дома рабочих : лесорубов, каменщиков и фермеров с пашней.

: лесорубов, каменщиков и фермеров с пашней. Военные здания : дома рыцарей, лучников, конницы, башни магов.

: дома рыцарей, лучников, конницы, башни магов. Оборонительные сооружения: башни лучников, частокол, каменные стены.

Комбинируя здания и грамотно выстраивая базу, вы сможете выжить даже в самых тяжёлых условиях.

Сражаемся с нежитью

Сражения

Важную часть геймплея составляют сражения. Вам предстоит защищаться и атаковать, управляя армией в реальном времени. Врагами на пути становления вашего королевства станут:

Армии других враждебных королевств.

Орки, включая воинов, лучников, магов и всадников на волках.

Дикие животные и фэнтезийные монстры.

Нежить, демоны и другие тёмные силы.

Каждый противник требует своей тактики, а карты создают уникальные условия для боя.

Приручаем дракона

Особенности игры

Стратегия в реальном времени с классическим управлением

Милая пиксельная графика, вдохновлённая ретро-играми

Разнообразные карты с нарастающей сложностью

Уникальная система экономики и строительства

Четыре режима сложности от Простого до Настоящего Хардкора

От разработчиков

Little Kingdom RTS – это инди игра, которую создал один разработчик. Продвижением игры занимается так же одиночный начинающий инди-издатель. Нам очень важны ваши комментарии, внимание и поддержка!

Игра уже доступна в Steam со скидкой и бесплатной демо-версией: