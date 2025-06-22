Средневековая стратегия Little Kingdom RTS вышла в Steam - веди армию против орков и скелетов

Little Kingdom RTS – это инди стратегия в реальном времени. Добывай ресурсы, строй поселения, возводи стены и развивай своё королевство в средневековье. Управляй армией рыцарей, лучников и магов, чтобы дать отпор другим королевствам, оркам и нежити.
Цель игры
В Little Kingdom RTS вы берёте на себя роль правителя маленького королевства. В условиях ограниченных ресурсов вам предстоит построить базу, наладить добычу дерева, камня и пшеницы, возвести защитные сооружения, сформировать армию и отбиваться от врагов. Основная задача – выжить и захватить всю территорию на карте. Каждый новый уровень – это новая карта с уникальным расположением ресурсов, вражеских королевств, секретами и стратегическими возможностями. Также в игре доступен режим выживания, где вы сможете проверить свою тактику в условиях непрерывного давления врагов.
Добыча ресурсов
Чтобы развивать королевство, вам необходимо грамотно управлять тремя ключевыми ресурсами:
- Дерево: добывается с помощью лесорубов, которых вы направляете к ближайшим деревьям. Нужны для постройки зданий и
- Камень: получают рабочие на каменоломнях, которые нужно строить рядом со скалами.
- Золото: получают рабочие в золотых шахтах, которые нужно строить рядом с золотой рудой.
- Пшеница: выращивается на пашнях, необходимых для поддержания экономики и армии.
Эффективное распределение рабочих и строительство у подходящих природных зон – залог устойчивого развития вашего королевства.
Строительство
Вы сможете возводить разнообразные постройки, каждая из которых играет важную роль:
- Дома рабочих: лесорубов, каменщиков и фермеров с пашней.
- Военные здания: дома рыцарей, лучников, конницы, башни магов.
- Оборонительные сооружения: башни лучников, частокол, каменные стены.
Комбинируя здания и грамотно выстраивая базу, вы сможете выжить даже в самых тяжёлых условиях.
Сражения
Важную часть геймплея составляют сражения. Вам предстоит защищаться и атаковать, управляя армией в реальном времени. Врагами на пути становления вашего королевства станут:
- Армии других враждебных королевств.
- Орки, включая воинов, лучников, магов и всадников на волках.
- Дикие животные и фэнтезийные монстры.
- Нежить, демоны и другие тёмные силы.
Каждый противник требует своей тактики, а карты создают уникальные условия для боя.
Особенности игры
- Стратегия в реальном времени с классическим управлением
- Милая пиксельная графика, вдохновлённая ретро-играми
- Разнообразные карты с нарастающей сложностью
- Уникальная система экономики и строительства
- Четыре режима сложности от Простого до Настоящего Хардкора
От разработчиков
Little Kingdom RTS – это инди игра, которую создал один разработчик. Продвижением игры занимается так же одиночный начинающий инди-издатель. Нам очень важны ваши комментарии, внимание и поддержка!
Игра уже доступна в Steam со скидкой и бесплатной демо-версией: