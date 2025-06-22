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Little Kingdom RTS 18.06.2025
Стратегия, Симулятор, Инди
4 2 оценки

Средневековая стратегия Little Kingdom RTS вышла в Steam - веди армию против орков и скелетов

Andgo Games Andgo Games

Little Kingdom RTS – это инди стратегия в реальном времени. Добывай ресурсы, строй поселения, возводи стены и развивай своё королевство в средневековье. Управляй армией рыцарей, лучников и магов, чтобы дать отпор другим королевствам, оркам и нежити.

Цель игры

В Little Kingdom RTS вы берёте на себя роль правителя маленького королевства. В условиях ограниченных ресурсов вам предстоит построить базу, наладить добычу дерева, камня и пшеницы, возвести защитные сооружения, сформировать армию и отбиваться от врагов. Основная задача – выжить и захватить всю территорию на карте. Каждый новый уровень – это новая карта с уникальным расположением ресурсов, вражеских королевств, секретами и стратегическими возможностями. Также в игре доступен режим выживания, где вы сможете проверить свою тактику в условиях непрерывного давления врагов.

Добываем Камень и Дерево
Добываем Камень и Дерево

Добыча ресурсов

Чтобы развивать королевство, вам необходимо грамотно управлять тремя ключевыми ресурсами:

  • Дерево: добывается с помощью лесорубов, которых вы направляете к ближайшим деревьям. Нужны для постройки зданий и
  • Камень: получают рабочие на каменоломнях, которые нужно строить рядом со скалами.
  • Золото: получают рабочие в золотых шахтах, которые нужно строить рядом с золотой рудой.
  • Пшеница: выращивается на пашнях, необходимых для поддержания экономики и армии.

Эффективное распределение рабочих и строительство у подходящих природных зон – залог устойчивого развития вашего королевства.

Строим маленькое королевство
Строим маленькое королевство

Строительство

Вы сможете возводить разнообразные постройки, каждая из которых играет важную роль:

  • Дома рабочих: лесорубов, каменщиков и фермеров с пашней.
  • Военные здания: дома рыцарей, лучников, конницы, башни магов.
  • Оборонительные сооружения: башни лучников, частокол, каменные стены.

Комбинируя здания и грамотно выстраивая базу, вы сможете выжить даже в самых тяжёлых условиях.

Сражаемся с нежитью
Сражаемся с нежитью

Сражения

Важную часть геймплея составляют сражения. Вам предстоит защищаться и атаковать, управляя армией в реальном времени. Врагами на пути становления вашего королевства станут:

  • Армии других враждебных королевств.
  • Орки, включая воинов, лучников, магов и всадников на волках.
  • Дикие животные и фэнтезийные монстры.
  • Нежить, демоны и другие тёмные силы.

Каждый противник требует своей тактики, а карты создают уникальные условия для боя.

Приручаем дракона
Приручаем дракона

Особенности игры

  • Стратегия в реальном времени с классическим управлением
  • Милая пиксельная графика, вдохновлённая ретро-играми
  • Разнообразные карты с нарастающей сложностью
  • Уникальная система экономики и строительства
  • Четыре режима сложности от Простого до Настоящего Хардкора

От разработчиков

Little Kingdom RTS – это инди игра, которую создал один разработчик. Продвижением игры занимается так же одиночный начинающий инди-издатель. Нам очень важны ваши комментарии, внимание и поддержка!

Игра уже доступна в Steam со скидкой и бесплатной демо-версией:

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