Little Kitty, Big City доберётся до смартфонов - кошачье приключение выйдет на iOS и Android

Приключенческая игра Little Kitty, Big City от Double Dagger Studio готовится к релизу на мобильных устройствах. Версии для iOS и Android появятся в конце 2026 года.

Игра впервые вышла в мае 2024 года на Xbox Series X|S, Xbox One, Switch и ПК. Теперь отправиться исследовать большой город смогут и владельцы смартфонов.

В Little Kitty, Big City игроки берут под управление любопытного котёнка, который потерялся и пытается найти дорогу домой. Однако возвращение быстро превращается в повод исследовать окрестности, знакомиться с местными животными и устраивать небольшой кошачий хаос.

Город представляет собой открытый мир, который можно исследовать в свободном темпе. Котёнок сможет помогать другим животным, выполнять их просьбы, искать различные предметы и просто заниматься привычными для кошек делами — например, спать на солнце, опрокидывать цветочные горшки или воровать бейглы у ничего не подозревающих прохожих.

Отдельная часть игры посвящена взаимодействию с жителями города. Здесь можно подружиться с множеством забавных и разговорчивых животных, а затем помочь им с различными заданиями. Заодно игроки смогут подобрать для своего питомца подходящий образ с помощью коллекции головных уборов.

Главная особенность Little Kitty, Big City заключается в том, что игра не торопит игрока с выполнением основной цели. Дорога домой остаётся важной задачей, но исследование города, знакомство с его обитателями и разнообразные кошачьи шалости зачастую оказываются не менее привлекательной частью приключения.

Little Kitty, Big City выйдет на iOS и Android в конце 2026 года.