Little Kitty, Big City стала хитом в подписке Game Pass, а также отлично продается на ПК и Nintendo Switch

Игра Little Kitty, Big City продолжает набирать неплохие обороты и уже успела стать хитом в Game Pass, а также на PC и Nintendo Switch. Разработчик Мэтт Т. Вуд поделился обновленными данными о своей игре в рассылке GameDiscoverCo. В них говорится о более чем двух миллионах игроков на Game Pass и более чем 500 000 проданных копий на PC и Nintendo Switch.

Игра Little Kitty, Big City была запущена 11 мая. До этого она была добавлена в 464 000 списков желаний в Steam. К концу мая на ПК было продано 132 000 копий, но с тех пор общий объем продаж превысил 500 000 копий. По словам Вуда, в настоящее время игра продается на Nintendo Switch лучше, чем на ПК (примерно на 30 процентов).

Отличные результаты и на Game Pass, где Little Kitty, Big City уже набрала более 2 миллионов уникальных игроков. По оценкам GameDiscoverCo, этот результат ставит игру на 4-е место среди самых играемых новинок на сервисе подписки Microsoft в этом году, уступая лишь Palworld (10 миллионов пользователей Game Pass по состоянию на 22 февраля), MLB: The Show 2024 и Senua's Saga: Hellblade II.

Затем Вуд рассказал, что большинство игроков в Little Kitty, Big City в Steam родом из США (32,5 %) и Китая (14 %), за ними следуют Германия (6,5 %), Великобритания (5,5 %) и Канада (3,2 %).

Вуд также рассказал, что работал над Little Kitty, Big City в одиночку «примерно половину времени разработки», а затем начал нанимать соавторов (основная команда состояла из 3-5 человек). В итоге разработка обошлась ему дороже, чем ожидалось, но потраченное быстро окупилось, и прибыль тоже начала поступать.