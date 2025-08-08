Little Kitty, Big City станет еще уютнее: обновление The Picture Purrfect выйдет 27 августа

Double Dagger Studio анонсировала выход крупного обновления The Picture Purrfect Update для приключенческой игры с открытым миром Little Kitty, Big City. Релиз состоится 27 августа.

Главная новинка обновления — инструмент настройки, который позволит создать собственного уникального котенка, сделав его максимально похожим на вашего настоящего пушистого друга. Теперь можно взять созданного питомца с собой в увлекательные путешествия по новым районам города, устраивать забавные проказы и знакомиться с новыми персонажами.

Little Kitty, Big City уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК через Steam и Microsoft Store. Обновление сделает игру еще уютнее и подарит игрокам возможность больше погрузиться в атмосферу жизни милого котенка в большом городе.