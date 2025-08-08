Little Kitty, Big City станет еще уютнее: обновление The Picture Purrfect выйдет 27 августа

Double Dagger Studio анонсировала выход крупного обновления The Picture Purrfect Update для приключенческой игры с открытым миром Little Kitty, Big City. Релиз состоится 27 августа.
Главная новинка обновления — инструмент настройки, который позволит создать собственного уникального котенка, сделав его максимально похожим на вашего настоящего пушистого друга. Теперь можно взять созданного питомца с собой в увлекательные путешествия по новым районам города, устраивать забавные проказы и знакомиться с новыми персонажами.
Little Kitty, Big City уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК через Steam и Microsoft Store. Обновление сделает игру еще уютнее и подарит игрокам возможность больше погрузиться в атмосферу жизни милого котенка в большом городе.
Little Kitty, Нет Контента City
игра понравилась, пробовал по пасу, а потом и купил в коллекцию, но то что на series x нет 120 фпс при таком мультике для свича убогого это нонсенс и русский доавили только спустя полгода
Игра про котика - это уже успех, а про кастомизируемого котика - успех в квадрате. Побольше бы контента только.
О супер я игру всю прошёл и получил почти все ачивки. // Алексей Щелоков