Милая приключенческая игра Little Kitty, Big City получит версию для Switch ©

Игра Little Kitty, Big City будет доступна для Switch наряду с ранее анонсированной версией для ПК (Steam), когда она выйдет на рынок в 2024 году, объявила компания-разработчик Double Dagger Studio.

В игре Little Kitty, Big City игрокам предстоит помочь маленькому котенку, который заблудился в большом городе. По дороге домой кошечка будет исследовать красочный город, помогать друзьям - животным с различными заданиями и просьбами и устраивать хаос так, как может только кошка. Чувствуете себя особенно озорным? Навестите ближайшего лавочника и испортите ему день, переставляя банки с вареньем. Другие основные задания могут включать в себя: вздремнуть на солнышке, совершить мелкое воровство в виде кражи чужого бублика, опрокинуть хрупкий плантатор и другие различные кошачьи преступления без жертв.