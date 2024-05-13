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Little Kitty, Big City 09.05.2024
Адвенчура, Инди
7.9 123 оценки

Милую приключенческую игру Little Kitty, Big City купили 100 тыс. раз за 48 часов после выхода

monk70
Новости

Студия Double Dagger объявила, что продажи милого кошачьего приключения Little Kitty, Big City превысили 100 000 копий за 48 часов после его выпуска.

Игра представляет собой приключенческий экшен, в котором потерявшийся котенок отправляется в приключение, разыскивая разные вещи в городе и встречая разных животных, чтобы вернуться домой. Большая карта, которую вы можете свободно исследовать, предлагает не только миссии для продвижения сюжета, но и кошачьи побочные квесты, такие как сбросить цветочный горшок со стены или найти удобное место, чтобы вздремнуть.

8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Oscilograf

это лучше большинства якобы "ААА" проектов, которые выходили в этом году.

2
Високосный Я

Точно подмечено! И самое главное - эта игра не такая-с мутная, как некоторые прожравшие определённую "казённую" сумму.

0
Oscilograf Високосный Я

и не каловратная.

1
Високосный Я Oscilograf

Именно!

0
Пользователь ВКонтакте

Как будут свободные средства я куплю 2 игры Stray и Kitty обожаю кошек. // Алексей Щелоков

-1
Oscilograf

Кота завести не проще? Тогда сможешь играть 24 часа в сутки :) За вычетом времени, когда кот ест и спит :)

0
Пользователь ВКонтакте Oscilograf

Есть кошка но играть с кошкой и попробовать играть в роли кота другое. // Алексей Щелоков

-1
StarDNikolaevich Oscilograf

То есть, играть с котом, пока тот копошится в лотке по своим кошачьим делам, по Вашему нормально?)

0