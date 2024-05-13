Милую приключенческую игру Little Kitty, Big City купили 100 тыс. раз за 48 часов после выхода

В этой игре вы погружаетесь в удивительный мир городской кошки, которая случайно отклонилась от своего пути и теперь ищет дорогу домой. Вам предстоит исследовать огромный и живой город, полный приключений и сюрпризов. Вы можете свободно перемещаться по разным локациям, таким как парки, скверы, улицы, крыши и подвалы, используя свои кошачьи навыки.

По пути вы встретите множество других животных, которые могут стать вашими друзьями или врагами. Можно помочь им в различных заданиях или просто поиграть с ними. Только будьте осторожны: не все жители города рады видеть кошку на своей территории. Есть вероятность того, что вы попадёте в неприятности, если будете слишком сильно шуметь или портить чужую собственность. Иногда вам придётся прятаться от злых собак, злобных людей или даже полиции. Но не переживайте: вы всегда можете найти убежище в коробке или другом укрытии.