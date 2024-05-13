Милую приключенческую игру Little Kitty, Big City купили 100 тыс. раз за 48 часов после выхода

Студия Double Dagger объявила, что продажи милого кошачьего приключения Little Kitty, Big City превысили 100 000 копий за 48 часов после его выпуска.
Игра представляет собой приключенческий экшен, в котором потерявшийся котенок отправляется в приключение, разыскивая разные вещи в городе и встречая разных животных, чтобы вернуться домой. Большая карта, которую вы можете свободно исследовать, предлагает не только миссии для продвижения сюжета, но и кошачьи побочные квесты, такие как сбросить цветочный горшок со стены или найти удобное место, чтобы вздремнуть.
это лучше большинства якобы "ААА" проектов, которые выходили в этом году.
Точно подмечено! И самое главное - эта игра не такая-с мутная, как некоторые прожравшие определённую "казённую" сумму.
и не каловратная.
Именно!
Как будут свободные средства я куплю 2 игры Stray и Kitty обожаю кошек. // Алексей Щелоков
Кота завести не проще? Тогда сможешь играть 24 часа в сутки :) За вычетом времени, когда кот ест и спит :)
Есть кошка но играть с кошкой и попробовать играть в роли кота другое. // Алексей Щелоков
То есть, играть с котом, пока тот копошится в лотке по своим кошачьим делам, по Вашему нормально?)