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Little Nightmares 28.04.2017
Адвенчура, Ужасы, Платформер
8.3 647 оценок

Анонсирована улучшенная версия Little Nightmares - доступна уже сейчас для сделавших предзаказ Little Nightmares 3

monk70 monk70

Bandai Namco официально представила Little Nightmares Enhanced Edition. Эта обновлённая версия оригинальной игры 2017 года выйдет 10 октября для Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch 2. Однако те, кто оформил предварительный заказ Little Nightmares 3, могут играть в неё уже сейчас (кроме Switch 2).

Разработанный Engine Software, ремастер предлагает несколько визуальных улучшений, включая объёмное освещение, водные эффекты, отражения с трассировкой лучей и дополнительные частицы. Он также поддерживает 4K и 60 FPS, а консольные версии получат режимы качества и производительности для лучшего разрешения или производительности. Также есть «помощники», которые помогают игрокам. Кроме того, как стало известно из FAQ, нынешние владельцы оригинала получат обновлённую версию бесплатно 10 октября, когда состоится релиз Little Nightmares 3.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
JohnTornton

индустрия воистину мертва, уже даже на 2д индюшатину клепают ремастеры
стыд

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Punisher1

Игры этой серии кассу делают да и из 2D сегменте это по-сути ААА релизы с красивой картинкой ещё т хоррор. Естественно они переиздают первую часть подводя всю трилогию под одно целое. И это не Remastered а Enchanted

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