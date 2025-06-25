Анонсирована улучшенная версия Little Nightmares - доступна уже сейчас для сделавших предзаказ Little Nightmares 3

Bandai Namco официально представила Little Nightmares Enhanced Edition. Эта обновлённая версия оригинальной игры 2017 года выйдет 10 октября для Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch 2. Однако те, кто оформил предварительный заказ Little Nightmares 3, могут играть в неё уже сейчас (кроме Switch 2).

Разработанный Engine Software, ремастер предлагает несколько визуальных улучшений, включая объёмное освещение, водные эффекты, отражения с трассировкой лучей и дополнительные частицы. Он также поддерживает 4K и 60 FPS, а консольные версии получат режимы качества и производительности для лучшего разрешения или производительности. Также есть «помощники», которые помогают игрокам. Кроме того, как стало известно из FAQ, нынешние владельцы оригинала получат обновлённую версию бесплатно 10 октября, когда состоится релиз Little Nightmares 3.