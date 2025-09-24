Bandai Namco опубликовала новый трейлер улучшенной версии Little Nightmares

Всего через несколько недель выйдет третья часть серии Little Nightmares — Little Nightmares 3 от Bandai Namco. Теперь же компания подогревает интерес, рассказывая о том, с чего всё начиналось, представив новый трейлер улучшенной версии Little Nightmares.

Little Nightmares Enhanced Edition выйдет 10 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК и будет бесплатна для обладателей оригинала. Те, кто хотят поиграть уже сейчас, могут получить немедленный доступ к Little Nightmares Enhanced Edition на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, оформив предварительный заказ на цифровую копию Little Nightmares 3.

Little Nightmares Enhanced Edition предлагает более высокое разрешение, улучшенную графику с объёмным освещением и большим количеством частиц, трассировку лучей с отражениями на поверхностях в реальном времени и более утончённый игровой процесс при 60 кадрах в секунду. Игровой процесс также был улучшен благодаря дополнительным помощникам, обеспечивающим более плавное продвижение.