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Little Nightmares 28.04.2017
Адвенчура, Ужасы, Платформер
8.3 636 оценок

Little Nightmares: Enhanced Edition получит ряд графических улучшений, в том числе RTX-отражения

AceTheKing AceTheKing

Вчера стало известно о том, что переиздание Little Nightmares: Enhanced Edition получило обновление в базе данных Steam. Сегодня в магазине PSN обнаружили страницу с данным переизданием, а так же описанием того, что оно из себя представляет.

Согласно описанию, Enhanced Edition получит поддержку 4К и 60 FPS, а так же улучшенные визуальные эффекты, включая RTX-отражения, эффекты воды, большее количество частиц и объемное освещение. Таким образом переиздание должно предложить игрокам заметно улучшенную графику.

Цена переиздания при этом составит $20, но до 19 июня его можно будет приобрести со скидкой по цене всего в $5. Скорее всего анонс состоится уже сегодня на мероприятии Xbox Showcase, которое начнется в 20:00 по московскому времени.

8
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну и отлично, будет повод перепройти когда третья выйдет.

7
Rorschach93

вроде эта без денуво, с оригинала снимали

SpicyYusei

Что за "RTX-отражения"? Только под Nvidia?..