Little Nightmares 28.04.2017
Адвенчура, Ужасы, Платформер
8.3 684 оценки

Состоялся общий релиз Little Nightmares: Enhanced Edition - переиздание доступно бесплатно обладателям оригинальной игры

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся общий релиз Little Nightmares: Enhanced Edition от издательства Bandai Namco. Обладатели оригинальной игры получили переиздание бесплатно, а для остальных его цена составит $20.

В Enhanced Edition представлена поддержка 4К-разрешения и 60 FPS, а так же улучшенные визуальные эффекты, включая RTX-отражения, эффекты воды, большее количество частиц и объемное освещение.

Little Nightmares: Enhanced Edition доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

12
4
Комментарии:  4
Frost_47

А у кого версия для PS4 тому фига?

1
Юрий Пенкин

дадут

1
Vitali Ford Юрий Пенкин

Понюхать

Night Driving Avenger

Сега, которая просит купить слегка улучшенную Якудзу 0, видит эту новость

1