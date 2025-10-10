Состоялся общий релиз Little Nightmares: Enhanced Edition - переиздание доступно бесплатно обладателям оригинальной игры

Сегодня состоялся общий релиз Little Nightmares: Enhanced Edition от издательства Bandai Namco. Обладатели оригинальной игры получили переиздание бесплатно, а для остальных его цена составит $20.
В Enhanced Edition представлена поддержка 4К-разрешения и 60 FPS, а так же улучшенные визуальные эффекты, включая RTX-отражения, эффекты воды, большее количество частиц и объемное освещение.
Little Nightmares: Enhanced Edition доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
А у кого версия для PS4 тому фига?
дадут
Понюхать
Сега, которая просит купить слегка улучшенную Якудзу 0, видит эту новость