В новом трейлере мобильной версии Little Nightmares указана дата выхода в декабре ©

Издательство инди-игр Playdigious объявило о том, что 12 декабря 2023 года состоится официальный релиз новой мобильной версии игры Little Nightmares. Игра будет доступна как в App Store, так и в Google Play, а предварительные заказы открыты уже сейчас.

Эта новость появилась после того, как в марте прошлого года выход мобильной версии Little Nightmares был отложен, а ранее ожидалось, что она выйдет зимой 2022 года, как было объявлено в прошлом году.

Игра Little Nightmares, психологический ужастик от разработчика Tarsier Studios и издателя Bandai Namco Entertainment, изначально вышла в 2017 году. Сейчас она доступна на ПК и всех основных консолях.

Сейчас, после анонса Little Nightmares 3, самое время перепройти игру Little Nightmares на мобильных устройствах. Франшиза продолжает развиваться, экспериментируя с такими играми, как Very Little Nightmares. И, судя по всему, третья игра будет иметь множество собственных поворотов, при этом используя единый мир и столь же сюрреалистичных врагов.