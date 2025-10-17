Владельцы бесплатной копии Little Nightmares в Steam также получили Enhanced Edition

Bandai Namco приготовила отличную новость для пользователей, которые в мае 2021 года получили бесплатную цифровую копию Little Nightmares в Steam. На решение проблемы ушла целая неделя...

Теперь эти пользователи получили доступ к Enhanced Edition, вышедшей 10 октября. Она автоматически будет добавлена в библиотеку соответствующих пользователей. При этом следует отметить, что это касается только Steam.

Обновленная версия Little Nightmares Enhanced Edition отличается рядом улучшений, включая 4K-рендеринг с частотой 60 fps, а также отражения с трассировкой лучей, объемное освещение и интерактивные эффекты воды и частиц.