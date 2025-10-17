ЧАТ ИГРЫ
Little Nightmares 28.04.2017
Адвенчура, Ужасы, Платформер
8.3 691 оценка

Владельцы бесплатной копии Little Nightmares в Steam также получили Enhanced Edition

Gruz_ Gruz_

Bandai Namco приготовила отличную новость для пользователей, которые в мае 2021 года получили бесплатную цифровую копию Little Nightmares в Steam. На решение проблемы ушла целая неделя...

Теперь эти пользователи получили доступ к Enhanced Edition, вышедшей 10 октября. Она автоматически будет добавлена в библиотеку соответствующих пользователей. При этом следует отметить, что это касается только Steam.

Обновленная версия Little Nightmares Enhanced Edition отличается рядом улучшений, включая 4K-рендеринг с частотой 60 fps, а также отражения с трассировкой лучей, объемное освещение и интерактивные эффекты воды и частиц.

18
5
Комментарии:  5
Barred

Обладатели бесплатной копии с зеленого магазина также получили бесплатно enhanced версию. Спасибо разрабам (и репакерам) :-)

10
GRENMAN.11

Нищий бомж

JustA_NiceGuy

Спасибо. Может когда нибудь всё же пройду её)

5
BAZKIN

Это оригинал, новая 4 гига весит

2
Ekaterina2009

ну проходи, только у тебя старая без лучей, а новость про эту от 10 октября 2025

1