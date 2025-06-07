Загадочное переиздание Little Nightmares: Enhanced Edition получило обновление в базе данных Steam - релиз уже скоро?

В 2023 году рейтинговое агентство ESRB выдало возрастной рейтинг неанонсированному переизданию Little Nightmares: Enhanced Edition:

Обычно возрастной рейтинг выдается за несколько месяцев до релиза проекта, но в случае с Enhanced Edition что-то явно пошло не так - спустя полтора года оно всё еще не вышло. Однако в базе данных Steam обнаружили данное загадочное издание игры, и вчера оно получило обновление.

Предположительно, Enhanced Edition могут показать вместе с Little Nightmares 3 на одном из грядущих мероприятий, сразу же выпустив его, таким образом скрасив ожидание игроков до релиза третьей части.