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Little Nightmares 28.04.2017
Адвенчура, Ужасы, Платформер
8.3 635 оценок

Загадочное переиздание Little Nightmares: Enhanced Edition получило обновление в базе данных Steam - релиз уже скоро?

AceTheKing AceTheKing

В 2023 году рейтинговое агентство ESRB выдало возрастной рейтинг неанонсированному переизданию Little Nightmares: Enhanced Edition:

ESRB выдала возрастной рейтинг Little Nightmares: Enhanced Edition для консолей и ПК

Обычно возрастной рейтинг выдается за несколько месяцев до релиза проекта, но в случае с Enhanced Edition что-то явно пошло не так - спустя полтора года оно всё еще не вышло. Однако в базе данных Steam обнаружили данное загадочное издание игры, и вчера оно получило обновление.

Предположительно, Enhanced Edition могут показать вместе с Little Nightmares 3 на одном из грядущих мероприятий, сразу же выпустив его, таким образом скрасив ожидание игроков до релиза третьей части.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
vertehwost

а оно ей надо вообще , капец ладно ремастеры для старых игр , но это уже издевательство

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Кей Овальд

Ну, к выходу третьей части я бы перепрошёл.

darkevil555

зачем ?