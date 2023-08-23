5 минут геймплея Little Nightmares 3

Недавно на сцене Gamescom Opening Night Live 2023 была анонсирована Little Nightmares 2 от разработчиков Supermassive Games и издателя Bandai Namco. В сети появился 5-минутный ролик игрового процесса.
В продолжении по-прежнему присутствуют два главных героя, как и в Little Nightmares 2, но на этот раз вы сможете пережить жуткую историю в одиночку или с другом. Хотя совместная игра была подтверждена, на сцене разработчики упомянули только онлайн-игру, без каких-либо указаний, будет ли также поддерживаться локальная кооперативная игра.
Отправьтесь в новое приключение в уникальном мире Little Nightmares. В Little Nightmares 2 вы проследите за путешествием Low & Alone в поисках пути, который мог бы вывести их из Ниоткуда. Столкнитесь со своими детскими страхами вместе с другом в совместной игре по сети или в одиночку с искусственным интеллектом.
Little Nightmares 2 должна выйти в 2024 году. Игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК.
Чел, у тебя ошибка в описании. Типа ты пишешь о 3 части маленького кошмара, но при этом в конце упоминается 2 часть выйдет в 24 году. Типа ало, она вышла)
Какой нахер кооператив?! Маленькие кошмары - это игра, через которую ты должен пройти сам и сам прочувствовать ощущение одиночества и беспомощности перед жестоким миром игры. Первая и вторая часть были без кооператива, и это мать его работало! Кооператив просто похоронит всю ту атмосферу, которую так кропотливо создавали Tarsier Studios.
квэсты долгие, нудные!!!!!!!!!!