5 минут геймплея Little Nightmares 3 ©

Недавно на сцене Gamescom Opening Night Live 2023 была анонсирована Little Nightmares 2 от разработчиков Supermassive Games и издателя Bandai Namco. В сети появился 5-минутный ролик игрового процесса.

В продолжении по-прежнему присутствуют два главных героя, как и в Little Nightmares 2, но на этот раз вы сможете пережить жуткую историю в одиночку или с другом. Хотя совместная игра была подтверждена, на сцене разработчики упомянули только онлайн-игру, без каких-либо указаний, будет ли также поддерживаться локальная кооперативная игра.

Отправьтесь в новое приключение в уникальном мире Little Nightmares. В Little Nightmares 2 вы проследите за путешествием Low & Alone в поисках пути, который мог бы вывести их из Ниоткуда. Столкнитесь со своими детскими страхами вместе с другом в совместной игре по сети или в одиночку с искусственным интеллектом.

Little Nightmares 2 должна выйти в 2024 году. Игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК.